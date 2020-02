Pago e Licia Nunez, lite in diretta al Grande Fratello Vip 2020. Il cantante attacco: “a te piacciono le donne, entra Serena e ti attacchi a lei”.

Lite infuocata in diretta al Grande Fratello vip 2020 tra Licia Nunez e Pago. Alfonso Signorini manda in onda il filmato in cui Pago esorta la fidanzata Serena Enardu a stare lontana da Licia Nunez ammettendo di essere geloso dell’attrice pugliese perchè omossesuale. Le parole del cantante scatenano la rabbia di Licia Nunez che chiede spiegazioni a Pago il quale affonda ulteriormente il colpo.

Lite tra Pago e Licia Nunez al Grande Fratello Vip 2020: “a te piacciono le donne, entra Serena e ti attacchi a lei. Sei costruita e preparata a dire certe cose”

Dopo aver ascoltato le parole di Pago che parla della sua omosessualità, Licia Nunez si rivolge al cantante e chiede spiegazioni: “Che c’entra questa cosa che sono omosessuale?“.

“A te piacciono le donne, lei è una donna e io non ci vedo niente di male. A me sembra strano tutto quello che è avvenuto. La prima storia di Licia che è venuta fuori, risaliva a 10 anni fa. Mi sembrava strana la sua preoccupazione. Licia la vedo molto misteriosa”, ha replicato il cantante.

“Quindi la mia storia con Barbara sarebbe finta?”, ribatte Licia Nunez facendo riferimento alla sua storia con Barbara Eboli che si è scagliata contro Pago.

“A me non piace questa cosa. Ti guardo in faccia e per me c’è qualcosa di strano. Sei costruita, preparata a dire le cose. Dicevi che Serena non ti piaceva, che quello che ha fatto è assurdo poi appena entra ti attacchi a lei“, conclude Pacifico Settembre.