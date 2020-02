Sanremo | Il palco dell’Ariston ha fatto risbocciare l’amore tra Diodato e Levante? La cantante ha fatto chiarezza sulla questione

Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo, in molti hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma tra Diodato e Levante. La cantante, però, probabilmente stufa di essere al centro del gossip, sembrerebbe aver smentito la notizia, pubblicando su Instagram una citazione proveniente dal suo brano Rancore.

““Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente, e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore, un cuore da un c*******, milioni di parole. A non rivederci Roma, rinunciamoci, via il tuo nome, via ogni parte di te.””

Il testo sembrerebbe non lasciare alcun dubbio: Diodato e Levante non sono tornati insieme dopo Sanremo.