Scopri chi ha vinto nella notte degli Oscar 2020, tutti i film e gli attori che hanno dominato gli Academy Awards di quest’anno.

Abiti mozzafiato, make up tutti da studiare e nuove o vecchie coppie da analizzare con occhio attento. Gli Oscar per noi amanti del gossip e del fashion sono tutto questo ma occorre ricordare che in primo luogo sono pur sempre gli Academy Awards, quei premi che celebrano e glorificano il meglio del cinema hollywoodiano e non solo.

Chi si sarà aggiudicato allora il prezioso riconoscimento in questo 2020? Scopriamolo insieme.

Oscar 2020, tutti i vincitori

Ogni hanno c’è il film he fa incetta di premi, l’attore che vede la sua carriera coronata con l’ambita statuetta e anche chi, ahimè, rimane un po’ deluso.

Quest’anno il deluso si chiama Martin Scorsese che con The Irishman non vince nessuna delle 10 statuette per cui era nominato.

Chi sarà invece ad aver festeggiato? Chi sarà tornata a casa con un grande sorriso e tante luminose statuette? Ecco l’elenco completo.

Tutti i premi degli Oscar 2020:

Miglior film – Parasite

Migliore regista – Bong Joon-ho (Parasite)

Migliore attore protagonista – Joaquin Phoenix (Joker)

Migliore attrice protagonista – Renee Zellweger (Judy)

Migliore attore non protagonista – Brad Pitt (C’era una volta a Hollywood)

Migliore attrice non protagonista – Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Miglior film internazionale – Parasite

Migliore film d’animazione – Toy Story 4

Migliore corto animato – Hair Love

Miglior colonna sonora – Joker

Migliore canzone originale – I’m gonna love me again di Elton John

Migliore sceneggiatura originale – Parasite

Migliore sceneggiatura non originale – Jojo Rabbit

Migliore cortometraggio – The Neighbors’ Window

Migliore cortometraggio documentario – Learning to skateboard in a war zone

Migliore scenografia – C’era una volta a Hollywood

Migliori costumi – Piccole donne,

Migliore documentario – American Factory

Migliore montaggio sonoro – Le Mans ’66 – La grande sfida!,

Migliore mixing sonoro – 1917

Migliore fotografia – 1917

Migliore montaggio – Le Mans ’66 – La grande sfida!,

Migliori effetti speciali – 1917

Miglior trucco – Bombshell – La voce dello scandalo

Per un deluso Sam Mende, che vede il suo quotatissimo 1917 portare a casa solo tre premi minori su dieci candidature, c’è un gaudente Bong Joon che con il suo Parasite porta a uno straordinario trionfo il primo film in lingua non inglese a vincere l’Oscar per il miglior film.

La notte degli Oscar anche quest’anno non ha mancato di spiazzare tutti noi, regalandoci emozioni a non finire e ora non resta che attendere gli Oscar 2021 per nuove grandi emozioni.