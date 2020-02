Sanremo 2020, la moglie di Boss Doms, Valentina Pegorer risponde alle polemiche sul bacio tra il marito e Achille Lauro: “cos’è normale e cosa diverso?”.

Valentina Pegorer, moglie di Boss Doms da cui ha avuto una figlia, Mina, nata il 25 gennaio 2019, con un lungo post pubblicato su Instagram difende il marito e Achille Lauro il cui bacio sta spaccando il pubblico.

Sanremo 2020, il bacio tra Achille Lauro e Boss Doms spacca: parla Valentina Pegorer, moglie del chitarrista

Achille Lauro e Boss Doms si sono baciati in diretta durante la finale del Festival di Sanremo 2020. Un gesto che ha spaccato il pubblico e che è arrivato poco dopo l’inquietante tweet con cui Achille Lauro ha annunciato la morte. A rispondere agli haters di Achille Lauro e di Boss Doms è la moglie del chitarrista che ha rotto il silenzio spiegando il significato del gesto d’affetto che il marito e Achille Lauro sono soliti scambiarsi durante le varie esibizioni.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Esempio di messaggio che ricevo spesso: “Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonchè padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?”.

Esempio di mia risposta: “Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?”. Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura.

Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso.

Grazie Edoardo ♥️ Non potresti che essere tu“, ha scritto Valentina che ha ricevuto anche la risposta di Achille che le ha lasciato un cuore.