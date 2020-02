Il delizioso Pumpkin Spice Latte esiste già negli Stati Uniti da una decina di anni, oggi lo proponiamo in una versione molto leggera e nutriente. Un sapore unico speziato alla zucca, scopriamo la ricetta leggera e sana di questo latte non latte.

Famosissimo in America e nel mondo Anglosassone, il Pumpkin Spice Latte si aggiudica un posto anche oltre i confini nazionali. In Italia, dove l’espresso mantiene il primato e i giganti cappuccini americani non sono visti di buon occhio, la diffusione di questa nuova bevanda prende piede e gusto.

La vera storia del Pumpkin Spice Latte

Il grande cappuccino di sciroppo alla zucca e spezie viene sperimentato già quindici anni fa dalla tanto in voga catena Starbucks e viene via via incluso in molti menù di diverse caffetterie. In origine la composizione prevedeva la base di un cappuccino aromatizzato alla classica crostata di zucca americana, la Pumpkin Pie. Si è aggiunta oggi alla preparazione la morbida purea di zucca per regalare un tocco in più alla bevanda. Gli esperti di marketing avevano scartato la bevanda ma, uno in particolare, l’espresso Brand Manager del team ne fu davvero entusiasta e così diede l’avvio in moltissimi negozi. Oggi, per Starbucks, è un must. Ci volle molto tempo prima di trovare il giusto equilibrio tra i vari ingredienti ma la perseveranza ebbe la meglio e il Pumpkin Spice Latte si ritaglia oggi il suo guadagnato posto.

Troverete il Pumpkin Spice Latte da Starbucks sotto il nome di PSL che vanta oggi anche un bel hashtag #PLS omonimo su Instagram, uno strepitoso mix di zucca, noce moscata e cannella.

Il latte non latte Pumpkin Spice Latte | La nostra versione vegan

Scopriamo insieme una versione tutta vegan che esula un po’ dalla tradizionale per fare la differenza e assaporare tutto il gusto della novità

Ingredienti (per circa 8 tazze)

Per lo sciroppo di zucca

250 ml di acqua

100 g di sciroppo d’acero

100 g di polpa di zucca (cotta al forno o al vapore)

2 cucchiaini di cannella

un pizzico di zenzero

un pizzico di noce moscata

due chiodi di garofano

Per il cappuccio

1 tazza di bevanda di avena senza zuccheri aggiunti (o la bevanda vegetale che più preferite)

1 tazzina di caffè espresso

2 cucchiai di sciroppo di zucca

panna montata vegan per decorare

Procedimento

Innanzitutto si parte con la preparazione dello sciroppo di zucca, in un pentolino sciroppo d’acero e acqua portati a bollore

aggiungere poi le spezie e la polpa di zucca frullata

mescolare bene su fuoco basso per 10 minuti

mettere lo sciroppo scuro ottenuto in una ciotola a raffreddare

preparate il cappuccino unendo semplicemente bevanda vegetale e caffè espresso caldi

assemblate il tutto aggiungendo al cappuccino base il vostro sciroppo

aggiungete la panna montata su ogni tazza

spolverate sopra la cannella e una lieve grattata di noce moscata

Lo sciroppo di zucca si può conservare in frigo per ben due settimane. Il risultato sarà davvero unico. Godetevi questo caldo cappuccino alternativo nelle stagioni fredde oppure fresco senza dover riscaldare nelle calde mattinate d’estate.

Valori nutrizionali

kcal 247

carboidrati 47

grassi 5

proteine 3

Un tripudio di gusto per gradire una bevanda sana, leggera e originale. Utile per proporvi una colazione diverse la domenica mattina oppure una merenda ricca di proprietà nutritive! Che aspettate per un ricco momento di prelibatezza?