1 Ingrediente 3 Ricette veloci e pratiche con la Zucca

1 solo ingrediente per portare in tavola la bontà? Si può, con la Zucca! Scopri le 3 Ricette perfette per chi vuole rimanere in forma, per i bambini e per una cena gourmet

Abbiamo già parlato della Zucca e di come si presti a svariate ricette nelle cucine degli italiani (e non solo). Oggi vogliamo proporvi 3 ricette diverse tra loro ma ognuna accumunata da un’unico ingrediente: la bontà della zucca! Il suo sapore, tipicamente dolce, lo rende un alimento molto interessante sia per preparare dolci, che primi piatti o contorni. Un vero e proprio jolly che si abbina bene a carni, formaggi, pesce, ma che può diventare anche protagonista di dessert da favola. Oltre al suo sapore, è molto interessante sapere che la zucca è un alimento dalle molte proprietà nutritive e non a caso veniva chiamata maiale dei poveri, poiché nell’antichità veniva sostituita alla carne da chi non se la poteva permettere grazie alla sua ricchezza di vitamine A e C, nonché di fosforo, potassio e calcio e di betacarotene.

Scopriremo la zucca croccante, che sarà perfetta per i più piccini di casa, preparando delle squisite cotolette di zucca. Poi, ci occuperemo della vellutata di zucca con crostini rivisitata. In ultimo, ma non per gusto, ci occupiamo della dolcezza della zucca con una torta salata che vi sorprenderà. Cosa aspettare dunque? La Zucca, protagonista di questa stagione, vi spiazzerà come mai prima d’ora. Un modo “alternativo” di mangiare questo alimento dalle mille proprietà.

Ricetta | Cotolette di Zucca croccanti

Le cotolette di zucca croccanti sono un must che assolutamente non dovete perdervi per la gioia dei vostri bimbi – ma anche per i palati dei grandi! Farle è facilissimo, la preparazione richiede solo 20 minuti e 10 di cottura per un risultato da divorare!

Gli ingredienti sono semplici, ovviamente, protagonista è la zucca. Perché fare questa ricetta? A parte la gustosità, questa ricetta è perfetta anche come cotoletta vegetariana, da preparare dunque per una cena o un pranzo total veg. Una vera prelibatezza! Provate le nostre cotolette di zucca con una panatura super croccante e saporita, grazie al pane macinato grossolanamente e a pochi altri ingredienti.

Ingredienti per 8 cotolette

Zucca da pulire 500 g

Uova 4

Olio di semi di arachide per friggere q.b.

Pangrattato macinato grosso 200 g

Grana Padano DOP da grattugiare 3 cucchiai

Origano qualche rametto fresco

Pepe nero 1 cucchiaino

Sale fino 1 cucchiaino

Procedimento

Per preparare le cotolette di zucca cominciate a sbucciare quest’ultima, dovreste ottenere 450 g di polpa. Tagliatela a fette di circa mezzo cm di spessore. Quindi passate alla panatura.

In una bacinella versate il pangrattato macinato grosso, il formaggio, aggiungete poi il sale e il pepe poi sfogliate l’origano fresco e mescolate tutto.

A questo punto potete impanare le fette di zucca. Passatele prima nelle uova sbattute poi nel mix di pangrattato e schiacciate con le mani in modo da far aderire bene l’impanatura.

Quindi procedete nuovamente ripassando la cotoletta prima nelle uova e ancora nel mix di pangrattato.

Tornate a schiacciare in modo che aderisca bene e ripetete lo stesso procedimento per tutte le altre fette.

A questo punto potete passare alla cottura: scaldate l’olio a 165° e immergete 1 o 2 pezzi alla volta.

Dopo circa 2 minuti le cotolette saranno ben dorate, quindi scolate le prime su carta assorbente e proseguite con tutte le altre.

Ecco pronte le vostre cotolette di zucca, servitele ben calde!

Ricetta | Crema di Zucca leggera

Ottima per riunire la famiglia a tavola durante una serata autunnale: si tratta della crema di zucca, una ricetta meravigliosa che si può gustare in maniera semplice come primo piatto o arricchire per farla diventare un piatto unico. Anche qui, la ricetta base è molto semplice e prevede che la zucca vada prima cotta e ammorbidita, per poi frullarla e realizzare un passato di zucca. Potete prepararne una versione leggera, oppure ingentilirla con formaggio, crostini di pane, burro e altri ingredienti sfiziosi. Ma se volete gustare una zuppa cremosa di zucca memorabile, potete anche osare con ingredienti più forti: un cuore freddo di gorgonzola, dei gamberi passati in padella, del bacon, insomma, tuffatevi e scoprite quello che vi piace di più!

Ingredienti per 4 persone

600 g di zucca

200 g di patate

2 scalogni

Brodo vegetale q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Prima di tutto cominciate dalla pulizia della zucca. Eliminate la buccia e i semi esterni, dopodiché tagliate la zucca a pezzettoni.

Fate lo stesso con le patate e a questo punto cuocetele in padella con lo scalogno tritato fine fine e due o tre cucchiai di olio extravergine.

Lasciate insaporire per bene, e una volta che le verdure saranno rosolate, copritele con il brodo vegetale e lasciate il tutto in cottura per una mezzora circa, girando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.

Una volta che il brodo sarà evaporato e che la consistenza sarà quella giusta, frullate il tutto con un minipimer a immersione, verificando che la crema sia bella morbida.

Condite con sale e pepe, e se volete, aggiungete spezie o erbe a piacere, come zenzero, noce moscata, prezzemolo o peperoncino.

La vostra crema di zucca è pronta per essere servita rigorosamente calda!

Consiglio: Potete aggiungere, a fine cottura, dei crostini di pane naturale o di sesamo. Semplicemente tagliate due fette di pane dello spessore di 2 cm e ricavate dei cubetti, dopodiché passate i cubetti nel forno ventilato per 5 minuti in modo da renderlo bruschettato. Poi adagiate i cubetti di pane al centro del piatto e servite con un filo di olio extravergine d’oliva e una spolverata di alloro in polvere!

Ricetta | Torta salata Zucca e Speck

La Torta salata Zucca e Speck è un piatto unico che riunisce la famiglia e soddisfa i gusti di ogni palato. La dolcezza della zucca si sposa alla perfezione con la sapidità dello speck. Un mix perfetto e bilanciato pieno dei nutrienti essenziali, rendono questa torta un piatto unico! La preparazione è veloce, i tempi di cottura sono di 50 minuti. Scopriamo di più con gli ingredienti e il procedimento!

Ingredienti per uno stampo di 28 cm

1 rotolo di pasta sfoglia

250 gr di zucca già pulita

100 gr di speck

200 gr di stracchino

1 uovo

1 cucchiaio di grana padano grattugiato

sale q.b.

Procedimento