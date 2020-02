Diletta Leotta rifatta? Il fratello maggiore chirurgo, Mirko Manola, vuota il sacco dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2020 e svela la verità.

Diletta Leotta rifatta o completamente naturale? La risposta alla domande che il pubblico continua a farsi arriva dal fratello della conduttrice. Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta e chirurgo estestico, risponde alle domande dei fans della sorella svelando tutta la verità sulla bellezza della Leotta.

Diletta Leotta rifatta o naturale? Il fratello chirurgo Mirko Manola: “mia sorella non è rifatta”

Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta Leotta nonchè chirurgo estetico, è intervenuto commentando i rumors sulla bellezza della sorella, oggetto anche di un monologo a Sanremo 2020 molto discusso. Il pubblico, infatti, ha il dubbio che la bella Diletta abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica potendo contare sulla professionalità del fratello. Secondo il popolo del web, la Leotta potrebbe aver corretto il seno, il naso e le labbra. Sarà vero? A svelare la verità è proprio il fratello chirurgo.

Come fa sapere Fanpage, il fratello di Diletta Leotta ha fatto sapere che la bellezza della sorella è tutta naturale. Tuttavia, non tutti sono d’accordo con Mirko Manola. Su Twitter, infatti, molti utenti stanno criticando la Leotta e il suo discorso sulla bellezza. Tra i tanti utenti, a scagliarsi contro le parole di Diletta, è stata anche Monica Leofreddi.

“Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, ma che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta non mi sembra il massimo”, ha cinguettato la Leofreddi. La Leotta, da parte sua, non commenta e si gode il momento d’oro che sta vivendo.