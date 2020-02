Alessia Marcuzzi elogia Achille Lauro a Sanremo: il web la insulta

Alessia Marcuzzi ha elogiato la performance andata in onda ieri sera di Achille Lauro al Festival di Sanremo, ma il web non l’ha presa bene ed ha iniziato ad insultarla

Alessia Marcuzzi, oltre ad essere una delle conduttrici più talentuose del piccolo schermo, è una grandissima appassionata di social. Non stupisce, quindi, la scelta della bionda conduttrice di voler commentare con i propri fan su Twitter il Festival di Sanremo 2020.

Alessia non ha mancato di manifestare la sua ammirazione nei confronti dell’originale performance di Achille Lauro, che ha definito fuori dagli schemi.

Il commento non è stato apprezzato dal popolo della rete, che ha iniziato ad insultare la Marcuzzi dandole della drogata. “Ci tengo a precisare che non mi sono mai drogata in vita mia” ha chiarito Alessia Marcuzzi che è stata insultata per aver elogiato Achille Lauro a Sanremo.

“Ho semplicemente espresso la mia opinione, si chiama libertà di pensiero” ha continuato la conduttrice. “Sono attratta e curiosa di vedere sempre cose nuove” ha concluso Alessia.

Alessia Marcuzzi contro Selvaggia Lucarelli: il botto e risposta durante Sanremo

La prima serata del Festival non è di certo stata tranquilla per Alessia Marcuzzi che dopo aver difeso la performance di Achille Lauro a Sanremo, lui ha spiegato il significato dell’esibizione subito dopo la messa in onda, ha avuto un botta e risposta con Selvaggia Lucarelli su Twitter. Cosa è successo?

Alessia ha messo il like ad un commento di un suo fan. L’utente in questione ha scritto che ogni volta che legge un post della sua beniamina sa bene che ci scapperà un sorriso. Fin qui nulla di male, direte voi. Peccato che sempre all’interno del messaggio c’era scritto anche l’utente in questione sa bene, invece, che non avrà la stessa reazione quando leggerà qualcosa scritto da Selvaggia.

La Lucarelli ha prontamente replicato, notando subito il like di Alessia. La Marcuzzi ci ha tenuto a precisare che quel gesto non era un qualcosa contro di lei, ma si era limitata a mostrare un apprezzamento per il complimento ricevuto e che non aveva nemmeno badato alle parole negative sul suo conto.

Selvaggia però non sembra aver creduto alla spiegazione, manifestando una certa perplessità. Il botta e risposta di Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli dopo Sanremo ha diverto gli utenti della rete che spera di poter assistere ad un episodio simile anche stasera, quando a calcare il palcoscenico dell’Ariston ci sarà Georgina Rodriguez.

Alessia, in attesa di ritornare sul piccolo schermo, si è dilettata con i commenti su Sanremo 2020. Speriamo che la conduttrice abbia tutte le intenzioni di dire la sua anche nelle prossime serate.