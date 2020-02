Sanremo 2020, Federico Fashion Style artefice della bellezza di alcuni protagonisti: “un unore per me firmare il muro di Casa Sanremo”.

Federico Fashion Style artefice della bellezza dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020. L’hair stylist, infatti, ha curato l’immagine di Gessica Notaro che è salita sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata della settantesima edizione del Festival condotta da Amadeus.

Sanremo 2020, Federico Fashion Style cura l’immagine dei protagonisti: “un onore per me”

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è uno degli hair stylist italiani più famosi. Le sue mani curano i capelli di grandi star come Valeria Marini, Laura Pausini, Alba Parietti, Aida Yespica, Paola Turci e così via. Il talento di Federico Fashion Style è così arrivato a Sanremo dove, in occasione della prima serata, ha reso ancora più bella Gessica Notaro.

Gessica Notaro che ha emozionato il pubblico di Sanremo duettando con l’amico Antonio Maggio, ha affidato la propria immagine a Federico Fashion Style che, con spazzola e forbici, ha reso ancora più bella Gessica di quanto non lo sia già. “Super goal Gessica Notaro che indossa le #extensionhair della mia linea per avere super volume e lunghezza! Io direi un look pazzesco”, ha scritto Federico Lauri.

Su Instagram, l’hair stylist sta così pubblicando foto e video della sua avventura sanremese e, sotto il suo ultimo video, ha scritto: “un onore per me autografare il muro di Casa Sanremo”.

Federico Fashion Style è, inoltre, molto amato anche come personaggio televisivo essendo il padrone di casa del programma di Real Time “Il salone delle Meraviglie”. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi ha così svelato alcuni segreti della sua vita privata:

“Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci”, ha raccontato al settimanale Federico Fashion Style: “E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani”.

“Ho sofferto molto per averla, sa?” ha dichiarato Federico che ha spiegato di aver sofferto di varicocele, una patologia che lo ha spinto a ricorrere all’inseminazione: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.