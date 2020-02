Miele e aglio | Cosa accade al tuo corpo se ne mangi un cucchiaio al dì

Miele e aglio sono un duo formidabile per la tua salute. Scopri cosa accade al tuo corpo se li assumi per 7 giorni a stomaco vuoto.

Con i cambi stagionali siamo particolarmente soggetti ad influenza e raffreddori. Per proteggere il nostro corpo dall’assalto di batteri e virus, potremmo intraprendere un’azione protettiva e potenziare il nostro sistema immunitario nei periodi più a rischio. Aglio e miele sono due ottimi alleati per farlo.

Aglio e miele, perchè insieme fanno bene alla salute

L’aglio ed il miele sono singolarmente due ingredienti comunemente utilizzati in cucina, ci aiutano a esaltare molte ricette, ma questa non è l’unica ragione per cui il miele e l’aglio sono così popolari in tutto il mondo. I benefici per l’organismo di questo duo di superfood superano di gran lunga l’immaginazione di molti. Scopriamo le loro proprietà, singolarmente:

I benefici dell’aglio

Appartenente alla famiglia delle Liliaceae, l’aglio è un alimento essenziale per chiunque desideri avvalersi di una dieta sana.

L’aglio migliora il sistema immunitario

Uno studio condotto per approndire l’impatto dell’aglio sulla salute, intitolato “Aglio: una rassegna dei potenziali effetti terapeutici” e pubblicato dal National Institutes of Health ha dimostrato che l’aglio è ricco di minerali come ferro, fosforo, calcio e selenio e vitamine del gruppo B che gli conferiscono proprietà antibatteriche, antivirali, antiossidanti, antifungine e purificanti e sostengono il buon funzionamento del sistema immunitario.

L’aglio ripulisce il sistema respiratorio

Sempre secondolo stesso studio sopra citato, le proprietà dell’aglio agiscono anche sul sistema respiratorio che lo rendono un ottimo alleato pe rripulire i bronchi e prevenire patologie quali asma, bronchite, tosse, polmonite o congestione polmonare.

L’aglio previene l’ipertensione

Il potere dell’aglio si estende anche sul sistema cardiocircolatorio poichè aiuta a prevenire il colesterolo alto e l’ipertensione, ma ad una condizione, dovrebbe essere assunto regolarmente preferibilmente a stomaco vuoto.

L’aglio aiuta la digestione

L’aglio risulta essere un alimento amico anche dell’apparato digerente facilitando il suo funzionamento e quello della vescica e del fegato.

I benefici del miele

Non a caso definito il nettare degli dei, il miele vanta proprietà innumerevoli per la salute. Il miele combatte efficaciemente contro molti tipi di batteri o contro i radicali liberi grazie alla sua ricchezza di agenti antiossidanti come i flavonoidi o acido ascorbico e fenolici. Il primo a dimostrare la sua efficacia contro i batteri è stato uno scienziato olandese di nome Dr. Van Ketel.

Secondo la medicina Ayurvedica, il miele è un ottimo rimedio per curare disturbi cardiaci, cutanei, polmonari o digestivi.

Non dimentichiamo inoltre il suo potere dolcificante che lo rende un ottimo sostituto dello zucchero che come sappiamo è nocivo per la salute, consentendo inoltre di ridurre il livello di glucosio presente nel sangue. In caso di allergie agli acari il miele dovrebbe essere consumato con cautela, scopriil perchè in questo articolo: Sei allergica alla polvere? Non mangiare il Miele | Il motivo.

Aglio e miele, assumerli insieme

Per beneficiare delle proprietà di questi due superfood e combinarli per rafforzare le tue difese imminitarie, ecco un rimedio da consumare a stomaco vuoto, solo una volta al giorno per un periodo di una settimana.

Per realizzare questo rimedio naturale avrai bisogno di:

– Un cucchiaio di miele biologico

– Uno spicchio d’aglio e mezzo

Ti basterà sminuzzare l’aglio finemente, mescolarlo con il miele e il tuo rimedio fortificante è pronto!

Avvertenze:

Prima di utilizzare un rimedio naturale consultare sempre il parere del proprio medico curante che è informato sulle nostre patologie e eventuali terapie farmacologiche.

Evitare di assumere aglio prima o dopo un’intervento chirurgico o in caso di allergia ad esso. Evitare di utilizzare questo rimedio con i babini di età inferiore a un anno, a causa dei rischi di botulismo infantile che ciò comporta.

