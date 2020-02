Scopri il testo e il significato del brano portato da Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020. Il titolo è Musica (e il resto scompare).

Dimenticate la Elettra Lamborghini di Pem Pem, quella seducente dalla vita mondana. Sul palcoscenico del Teatro Ariston conoscerete una versione più intima e introspettiva della cantante che racconta al pubblico come, quando un amore finisce, spesso è il potere consolatorio della musica a salvarci.

Soprattutto dopo una relazione non propriamente edificante, di quelle in cui ci si sente sempre inadeguate, sempre messe da parte, sempre servitori, un po’ di tranquillità e di buona musica possono essere la spinta per risorgere.

In un testo in cui l’Italiano si mescola allo spagnolo, perché sarà una Elettra diversa ma non dimentica certo il suo legame con la lingua che l’ha resa popolare, ecco la Lamborghini più intima che abbiate mai ascoltato.

Sanremo 2020: Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare)

Elettra Lamborghini

MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE)

di D. Petrella – M. “Canova” Iorfida – D. Petrella

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia – Milano

Elettra, Elettra Lamborghini

Mi piace la musica fino al mattino

Faccio casino lo stesso ma non bevo vino

Ridi cretino

La vita è corta per l’aperitivo

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong

Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così)

Cado cado, per la strada parla piano piano

Questa notte dormo sul divano

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Mi piace guardare le luci dell’alba

Girare nuda per casa e nessuno mi guarda

Quanto ti manca

Sì, mi hai chiamato col nome di un’altra

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Ci stavo male per te e ora no

Tanto lo sai che io faccio così (faccio così)

Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancora

Resto qui e non dico una parola

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor (de un amor)

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Fonte: Tv Sorrisi e Canzoni

