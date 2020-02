Mara Venier: età, figli, marito, carriera e vero nome

Mara Venier: età, figli, marito, carriera e tutto ciò che c’è da sapere sulla conduttrice e opinionista.

La Signora della Domenica della Rai non ha mai deluso le aspettative del pubblico riuscendo ad essere sempre diretta e in alcuni casi anche pungente. Da anni protagonista del mondo dello spettacolo, siete sicuri di sapere proprio tutto di Mara? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Mara Venier: età, carriera e tutto quello che c’è da sapere

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è nata a Venezia il 20 ottobre 1950. A diciasette anni, Mara diventa mamma per la prima volta. La sua primogenita è Elisabetta Ferracini diventata a sua volta un volto popolare del piccolo schermo anche con la tv dei ragazzi. La Venier, poi, si sposa e nel 1971 arriva a Roma con il marito Francesco Ferracini, trasferitosi nella capitale per intraprendere la carriera di attore. Mara debutta al cinema nel 1973 con il film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Intraprende la carriera da conduttrice alla fine degli anni ’80 raggiungendo il successo negli anni ’90 quando diventa la regina della domenica conducendo per diversi anni Domenica In. Mara ha anche un altro figlio, Paolo avuto con l’attore Pier Paolo Capponi e nel 1984 ha sposato Jerry Calà da cui si è separata nel 1987. Ha avuto, inoltre, una lunghissima relazione con Renzo Arbore.

Mara Venier e l’amore con il marito Nicola Carraro

Il 28 giugno del 2006, Mara Venier ha sposato l’imprenditore Nicola Carraro. Su Instagram, Mara Venier, per festeggiare il suo anniversario con il marito, ha scritto: “Amore mio qualcuno diceva: durerà 20 giorni. Invece sono 16 anni oggi dal nostro primo incontro ed io ti amo sempre di più. Ho sempre detto che incontrare l’amore vero è una botta de culo… io l’ho avuta”. In una puntata dell’Isola dei Famosi 2018, Mara, dopo aver assistito alla proposta di matrimonio di Nino Formicola alla compagna, si è lasciata andare alle seguenti parole scatenando rumors sul suo matrimonio: “Che carini! Io mi sento sola, mio marito è lontano da mesi…“. Ad oggi, inoltre, Mara approfitta di ogni minuto libero per trascorrere del tempo con i nipoti, i suoi grandi amori.

Mara Venier al Festival di Sanremo 2020

Domenica 12 Gennaio durante la conduzione di Domenica In, Mara Venier riceve un video messaggio da Amadeus nel quale il collega ed amico le dice semplicemente : “Tu sai cosa voglio da te, ciao Mara, ci vediamo a Sanremo”.

E’ così che i due hanno incuriosito il pubblico con una chicca ufficializzata qualche giorno dopo durante il programma di Radio2 Chiamate Mara 3131, dove la conduttrice ha ospitato Amadeus che ha confermato che Mara Venier tornerà a far parte del circuito del 70esimo Festival della Canzone Italiana a 26 anni dall’ultima conduzione del Dopofestival, nel 1994. La presentatrice affiancherà Amadeus per la serata finale del Festival.