Emma D’Aquino | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Emma D’Aquino, chi è la giornalista del Tg1 tra i volti più conosciuti e apprezzati del giornalismo italiano? Età, vita privata, carriera e curiosità.

Emma D’Aquino è una delle giornaliste italiane più conosciute e apprezzate dal pubblico. Bella, preparata e professionista con una lunga carriera alle spalle, andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Nome: Emma D’Aquino

Età: 53 anni

Altezza: 170 cm

Luogo di nascita: Catania

Data di nascita: 18 luglio 1966

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Giornalista

Account social: https://www.instagram.com/emmadaqui/



Emma D’Aquino: vita privata

Nata a Catania il 18 luglio 1966, Emma, dopo il diploma si iscrive al corso di laurea in scienze politiche. Vive a Roma dove lavora come giornalista. Della sua vita privata non si sa nulla. Molto riservata, infatti, dal suo profilo social non traspare niente e non si sa se sia sposata e abbia figli.

Quello che, invece, è noto è il suo legame profondo con il collega Alberto Matano, suo grande amico. “Alberto è un amico vero. E’ un’amicizia nata da tempo. Lo adoro e voglio il suo bene”, ha spiegato lei stessa ai microfoni di Vieni da me.

Emma D’Aquino: la carriera

La D’Aquino ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo lavorando nelle televisioni e radio locali. Lavora in Rai dal 1996 ed è stata per molto tempo inviata di Porta a Porta. Eì stata inviata a New York dopo l’attentato alle Torri Gemelle, ha seguito i più importanti casi di cronaca, da Cogne al Processo per il delitto di via Poma. Dopo una breve esperienza al TG2, nel 2003 passa alla redazione del Tg1. Dopo aver condotto l’edizione delle 13.30, ha cominciato a condurre anche quella dell’edizione delle 20.

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive come Gli italiani hanno sempre ragione, Techetecheté, Ballando con le stelle, Affari tuoi, I soliti Ignoti. A febbraio 2018, la D’Aquino è stata ospite al Festival di Sanremo partecipando ad una gag durante l’esecuzione del brano Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. A febbraio 2020 torna all’Ariston come co-conduttrice accanto ad Amadeus.