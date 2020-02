15 domande da porsi per fare un bilancio del tuo anno passato

Fare un bilancio dell’anno appena passato può servire ad autoelevarci e migliorarci fino ad ottenere la versione migliore di noi stessi.

Sono tante le cose accadute lo scorso anno, da qualche mese si è aperta la porta su un anno tutto nuovo, cerchiamo di fare in modo che questo sia migliore dell’altro, che ci regali soddisfazioni e che non lasci posto agli errori del passato. Famiglia, amici, amore, lavoro, bambini … è giunto il momento di fare il punto della situazione.

Anno nuovo vita nuova, ma prima facciamo il punto

Prendiamoci qualche minuto per riflettere su quest’anno che si è da poco concluso. Pensa a quali sono i tuoi sentimenti emergenti. Provi soddisfazione, realizzazione oppure al contrario senti di non aver portato a termine qualcosa di importante? Ci sono delle domande che è possibile porsi perchiarirsi le idee. Sono domande semplici quanto giudiziose alla fine avrai le idee chiare e potrai goderti un 2020 davvero significativo e vigoroso.

Le domande giuste da porsi perfare un bilancio dello scorso anno:

1- Pensa a 3 parole con le quali descriveresti l’ anno 2019.

2- Qual è stato l’evento più felice di quest’anno?

3- Qual è stato l’evento più doloroso?

4- A posteriori ti comporteresti esattamente come hai fatto o cambieresti qualcosa e in quali situazioni?

5- da cosa ti piacerebbe allontanarti che è iniziato nel 2019 e ha ripercussioni ancora oggi?

6- Quali sono state le tue più grandi fonti di stress?

7- Le situazioni stressanti sono passate o ancora oggi generano stress?

8- Esiste qualcosa che hai fatto nel 2019 per la prima volta nella tua vita?

9- Chi o cosa maggiormente ti ha fatto sentire bene?

10- Hai qualche rimorso o rimpianto?

11- I tuoi valori sono sempre stati soddisfatti o li hai messi da parte in qualche situazione?

12- Professionalmente parlando sei orgoglioso di ciò che hai realizzato ?

13- Qual’è il tuo stato di salute? Ti sei preso cura di te stesso?

14- qual’è il ricordo più bello del 2019 che non dimenticherai mai?

15- Quali sfide personali ti aspettano nel 2020 considerando le cose irrisolte del 2019?

Per un bellissimo 2020 ricordate di non avere paura di accettare i vostri errori se volete trarre insegnamento da loro, godetevi il momento presente e non trascurate nulla di quello che accade in quel momento, ogni momento è unico e non tornerà. Cercate di rimanere concentrati su un dato momento, questo significa anche fermare il flusso di pensieri che irradia costantemente la mente, respirare profondamente e cercare la serenità dentro di noi. Circondatevi sempre di persone che vi fanno stare bene, che tirano fuori il meglio di voi. Fate il possibile per non perdere il sorriso.

