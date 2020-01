Intervista da Silvia Toffanin a Verissimo Diana Del Bufalo racconta tutta la verità sulla fine della sua storia con Paolo Rffini, afefrmando di non avere colpe

Da domenica Diana Del Bufalo sarà la padona di casa ad Enjoy, nuovo show in prima serata su Italia 1. Ma intanto sarà domani una delle ospiti di Verissimo e a Silvia Toffanin racconterà tutta la verità sulla fine del rapporto con Paolo Ruffini. Un amore intenso, finito però non per colpa sua. Lo ha ribadito ancora una volta: “Non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La showgirl lanciata da Amici ha ammesso di volergli ancora bene, ma non poteva più stare con lui per tutto quello che è successo. Ora però ha intenzione di aprire una pagina nuova nella sua vita. “Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità”.