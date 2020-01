Selena Gomez contro Justin Bieber | “vittima di abusi emotivi”

Selena Gomez ha rilasciato un’intervista nella quale è tornata a parlare della sua storia con Justin Bieber.

Ci sono storie che anche dopo essere finite continuano a vivere seppur in modo diverse. Storie che non si smette mai di raccontare e di ascoltare e che anche dopo diverso tempo sembrano aver sempre qualcosa di nuovo da portare a chi vi presta attenzione.

Una tra queste è sicuramente quella tra Justin Bieber e Selena Gomez, coppia profondamente amata dai fan ma che nonostante tutto non ce l’ha fatta, arrivando ad una fine rapida e dolorosa per entrambi.

Una fine della quale Selena Gomez ha deciso di tornare a parlare, raccontando alcune parti che ancora non si era concessa di esprimere. Così, intervistata dall’Independent, Selena ha ammesso di essere stata vittima di abusi emotivi ma che ciò nonostante è riuscita ad andare avanti, uscendo da una relazione che le stava facendo solo del male.

Selena Gomez contro Justin Bieber

Sono parole dure quelle che Selena Gomez ha trasmesso all’Independent parlando di Justin Bieber. Un racconto che ha fatto senza mai nominare la pop star. Perché quando si parla della loro storia, non servono i nomi. Le sole parole lasciano intuire di chi si sta parlando.

E in questo modo un po’ riservato e un po’ accusatorio, la Gomez ha deciso di dire la sua, ammettendo di essersi sentita vittima di abusi emotivi.

Una sensazione che ha poi trasmesso nella canzone Lose you to Love me, dove ha deciso di liberarsi, di dar sfogo alle tante, troppe, cose non dette e di concludere a modo suo una storia finita in modo surreale.

La Gomez ha anche ammesso di non aver intenzione di parlare per tutta la vita di questo e di non volersi sentire vittima a lungo. Per lei quanto espresso nella canzone non sono infatti parole di odio ma la testimonianza di un periodo bello ma altrettanto difficile. Tanto da renderla felice per il fatto che sia ormai parte del passato.

A suo dire, ha dovuto trovare un modo per capire che la storia con Justin non andava e ha dovuto farlo entrando in una mentalità più adulta, prendendo delle scelte importanti e agendo per il proprio benessere.

Una confessione sentita che sa di agrodolce e che spiega senza scendere nei dettagli.

Di sicuro, i fan più attenti, ricorderanno che Justin ha da poco ammesso di aver trattato male alcune ex. Una dichiarazione che sembra sposarsi con le parole della Gomez e tutto anche se non si può essere certi di nulla fin quando non si avrà anche la sua versione. Al momento, però, Justin Bieber sembra aver preferito il silenzio.