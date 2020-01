Elisa Isoardi, anello di smeraldi e serenata: vita nuova dopo Salvini

Elisa Isoardi e l’anello di smeraldi che ha sfoggiato al dito sono stati i protagonisti della serata che la bella conduttrice de La Prova del Cuoco ha trascorso con il suo compagno: ecco come stanno le cose e perché pare ci sia un matrimonio in arrivo.

Dopo la tormentata storia d’amore con Matteo Salvini, Elisa Isoardi sembrava decisa a mettere se stessa al centro della propria vita e a non dedicarsi, almeno per qualche tempo, alla ricerca di un nuovo partner.

Come si sa però l’amore è imprevedibile: mentre l’ex ministro degli Interni rivolgeva le proprie attenzioni amorose alla giovanissima Francesca, figlia di un senatore di Forza Italia, la bella Elisa ritrovava la serenità insieme ad Alessandro Di Paolo.

I due si frequentano ormai assiduamente da diversi mesi e sembrano essere in tutto e per tutto una coppia affiatata. Qualche tempo fa al dito di Elisa comparve un anello con smeraldo: l’anello fu protagonista di una fotografia pubblicata su Instagram in cui Elisa si coccolava in un nido di morbidi peluches.

All’epoca tutti avevano pensato che la presentatrice volesse mandare un messaggio abbastanza esplicito al suo ex fidanzato, ma non erano in molti quelli pronti a scommettere che la nuova relazione di Elisa Isoardi si sarebbe trasformata in una relazione seria e a lungo termine.

L’anello di Elisa Isoardi è un regalo di fidanzamento?

Quello stesso anello – che secondo gli esperti monterebbe come pietra principale uno smeraldo da sei carati – è stato visto di nuovo al dito di Elisa durante la serata romantica che la presentatrice si è concessa recentemente in un noto ristorante di Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 24 Gen 2020 alle ore 2:37 PST

Elisa era in compagnia dell’ormai inseparabile cagnolino Zenith e del suo fidanzato Alessandro Di Paolo. I due sembravano molto felici e assolutamente sereni tanto che, secondo i testimoni, Elisa si sarebbe lanciata in effusioni e dediche d’amore.

In particolare la presentatrice avrebbe intonato per il suo compagno delle canzoni d’amore della tradizione partenopea, accompagnata da un musicista che stava intrattenendo gli altri ospiti del ristorante.

I due piccioncini non erano da soli, ma stavano trascorrendo la serata insieme ai tre amici Massimo Spano (regista), Alessandro Camponeschi (ristoratore) e Pietro Conciletti (attore). A quanto pare questo non ha affatto limitato l’entusiasmo romantico di Elisa.

Ci sono tutte le possibilità, quindi, che l’anello che Elisa sfoggia durante le serate romantiche sia un regalo di Alessandro. Dato che certi regali così importanti si fanno solo in occasioni speciali, è lecito supporre che si tratti di un anello di fidanzamento ufficiale e che, quindi, le nozze non debbano essere poi tanto lontane.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.