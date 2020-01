Avere brufoli sul viso non è mai una coincidenza. La mappatura facciale è una tecnica cinese che consente di comprendere l’origine ed il significato dei propri brufoli.

Il viso è lo specchio della mente e del corpo secondo la medicina tradizionale cinese quindi quando compaiono i brufoli lì, devi cercare la motivazione nascosta. Grazie alla Face – mapping, puoi intraprendere questo cammino introspettivo.

Face mapping: brufoli sul viso e significato

La mappatura dell’acne sul viso secondo l’antica medicina tradizionale cinese racconta l’associazione tra acne e problemi di salute. Secondo la medicina cinese esisterebbe una interconnessione tra gli organi esterni e interni del corpo quindi qualunque reazione si verifichi sugli organi esterni del corpo è dovuta ad alcuni cambiamenti negativi in ​​atto all’interno del corpo.

Cosa rivelano i brufoli sulla tua salute?

Questa tecnica di mappatura del viso ti svelerà l’associazione tra acne e salute del corpo. Tutti gli organi del viso come naso, fronte, orecchie, guance, mento indicano ciò che sta realmente accadendo all’interno del tuo corpo. Ad esempio, se un brufolo compare sulla fronte significa che stai attraversando qualche problema con il sistema digestivo.

Ecco cosa indicano la comparsa dei brufoli sui seguenti punti del viso:

1. Fronte superiore

Se un brufolo compare sulla fronte superiore, indica che hai qualche problema digestivo. È direttamente collegato alla vescica e all’intestino. Questi problemi digestivi possono produrre molte tossine che sono responsabili di sfoghi cutanei.

A volte anche la sovrapproduzione di forfora può causare l’acne. La forfora si forma eccessivamente a causa di bassi livelli di igiene o disiquilibri tra umidità e secchezza.

Rimedi:

Consuma più alimenti antiossidanti che aiutano ad eliminare le tossine.

Evita l’assunzione di alimenti trasformati o trans grassi.

Usa lo Shampoo cirrca due volte a settimana.

Bevi almeno 2-3 litri di acqua al giorno.

Non applicare troppo olio sul cuoio capelluto che può essere una fonte di forfora e infiammazione.

2. Fronte inferiore

L’acne sulla fronte inferiore indica la tua forza mentale. Stress, depressione, schemi di sonno irregolari possono causare brufoli sulla fronte inferiore.

Rimedi:

Preoccupazioni e paure sono incorporate nella vita di ogni essere umano. Quindi, fai il massimo sforzo per ridurre lo stress della tua mente e anima.

Apporta rapidi cambiamenti ai tuoi schemi di sonno se soffri di insonnia. Prova anche questo antico rimedio naturale per dormire velocemente e combattere l’insonnia

3. Sopracciglia

Le aree delle sopracciglia e tra le sopracciglia sono collegate al fegato. Un fegato stressato può far comparire brufoli sulle sopracciglia causati da cattiva circolazione sanguigna, livelli elevati di stress, consumo eccessivo di zuccheri, cibi raffinati e alcool.

Rimedi:

Fai alcuni esercizi, passeggiate veloci, yoga per migliorare la circolazione sanguigna e per rilassarti.

Evita i rivali alimentari come cibi raffinati / trasformati, zuccheri bianchi e alcol.

4. Naso

I brufoli che appaiono sul naso riflettono una cattiva salute cardiovascolare. Probabilmente troverai fluttuazioni negative di pressione sanguigna, colesterolo e livelli di stress. L’unica ragione di questo problema è una dieta povera. Il nostro corpo incontra diversi problemi di salute come costipazione, gonfiore e indigestione. In tal modo, i brufoli spuntano sul naso.

Rimedi:

Rilassati.

Non fare diete troppo restrittive

Lava accuratamente il viso per eliminare lo sporco e il trucco in eccesso.

5. Guance

Le guance sono correlate ai polmoni. I brufoli sulle guance sono causati da una serie di motivi come allergie, esposizione al sole, uso di prodotti per la cura della pelle che non si adattano alla pelle, fumo e molto altro.

Rimedi:

Applica sempre la protezione solare.

Non optare per cosmetici grassi / cremosi. Non si adattano a molti tipi di pelle. Sostituiscili con creme leggere o lozioni.

Evita di parlare per lunghe ore al telefono e pulisci il telefono una volta ogni tanto.

6. Bocca

Quando non ti prendi cura dello stomaco e dell’intestino tenue, i brufoli vengono visualizzati intorno alla bocca. Questi problemi sono dovuti al consumo di troppi cibi grassi, zuccheri e talvolta anche i prodotti cosmetici grassi potrebbero esserne la causa.

Rimedi:

Mangia cibi freschi come verdure, frutta, cereali integrali, noci e semi.

Includi alimenti ricchi di fibre.

Cerca di non usare cosmetici grassi.

7. area del mento e mascella

Le aree del mento o della mascella sono collegate agli organi riproduttivi o ormoni e reni. I brufoli che spuntano in queste aree sono dovuti a squilibrio ormonale, problemi ai reni o problemi alla tiroide.

Rimedi:

Rilassati .. Rilassati .. Non stressarti molto. Fari passeggiate mattutine, passeggiate serali, dedicati ad attività ricreative.

8. Orecchie

Le orecchie sono associate ai reni. Di conseguenza, i brufoli che compaiono sulle orecchie indicano problemi ai reni. Tali problemi ai reni possono essere dovuti al bere meno acqua e all’elevata assunzione di sale o caffeina.

Rimedi:

Pulisci i reni bevendo più acqua almeno 3-4 litri al giorno.

Ridurre il consumo di sale e caffeina.

9. Collo

L’acne sulla regione del collo è causata da alcune infezioni batteriche. Quando il tuo corpo non ha resistenza a combattere tali infezioni, la regione del collo sarà soggetta all’acne.

Rimedi:

Bevi molta acqua, bevande disintossicanti, succhi di frutta e centrifugati di verdura verdi

Sgranocchia cibi ricchi di vitamine e fibre

Non stressarti

Cerca di dormire sufficientemente ogni notte

