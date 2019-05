Esiste un forte legame tra acne e psicologia: le impurità della pelle sono collegate ai problemi fisici e psicologici. Ecco in che modo

L’acne è un problema che affligge donne e uomini soprattutto in età adolescenziale, ma che può protrarsi anche nell’età adulta causando disagi di vario genere.

Come qualsiasi malattia della pelle, l’acne può avere moltissime cause, in particolare la zona in cui compare il problema consente di capire a quali problematiche di natura psicofisica è collegato.

Non è un mistero che le malattie della pelle, acne compresa, siano strettamente collegate allo stato generale di salute dell’organismo. Ma nel caso di pelle acneica, c’è anche un forte legame con problematiche di natura più strettamente psicologica.

Cerchiamo di capire i problemi che sono la causa della comparsa dell’acne, in base alle differenti zone del corpo in cui si manifestano brufoli, pustole e punti neri.

Acne e psicologia, qual è il legame e come riconoscerlo?

Anche se siamo portati a immaginare l’acne come un problema strettamente negato alla pelle del viso, in realtà questa malattia colpisce molto spesso anche svariate zone del corpo: a seconda di dove si manifesta, la pelle acnenica è spia di differenti problematiche di salute sia fisica che psicologica.

1. Mandibola > se l’acne colpisce la zona compresa tra il mento e le orecchie, la causa potrebbe essere di natura ormonale o ghiandolare, oppure legata a errate abitudini alimentari (troppi grassi e zuccheri nella dieta).

2. Collo e spalle > solitamente dipende da cause di natura ormonale, ma è anche legata ad aspetti psicologici come ansia e stress.

3. Schiena > l’acne sulla schiena può essere collegata a disfunzioni del sistema nervoso o dell’apparato digerente.

4. Petto e seno > in questa zona, l’acne può avere cause fisiche come alimentazione errata e problemi di digestione, ma anche cause psicologiche legate a forte stress.

5. Braccia e gomiti > se la pelle acneica compare in queste zone può essere sintomo di cattiva circolazione a livello locale, oppure indicatore di carenza vitaminica.

6. Pancia > l’acne sul ventre è spesso collegata ad alterazioni dell’indice glicemico, probabilmente ipoglicemia.

7. Glutei e genitali > la comparsa dell’acne in zone intime è legata in molti casi a cattive abitudini, come indossare indumenti troppo stretti o scarsa igiene personale. In alcuni casi, è sintomo di allergie o problemi all’apparato digerente.

