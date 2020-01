È partita una nuova sfida virale sui social, lanciata da Instagram e che si è diramata via via su tutte le altre piattaforme. Abbiamo quattro riquadri che ci ritraggono. Scopriamo di cosa di tratta!

Che cos’è il Dolly Parton Challenge? | Scopri come si è scatenato

Il gioco è facilissimo: quattro foto che ti ritraggono per quattro social differenti (Es. Facebook, Instagram, Tinder, Linkedin), e formerai quindi il collage così in voga che sta spopolando ormai su tutte le piattaforme.

Le quattro foto devono ritrarre una te in linea con lo stile di ciascun social scelto. Tutte noi, anche ormai involontariamente, destiniamo ad esempio a

FB una foto definita che magari ci immortala in pose “normali” con sfondi paesaggistici oppure diamo spazio sia per l’immagine del profilo che della copertina alla sfera famigliare , alle vacanze appena terminate, alle locandine dei film preferiti.

una foto definita che magari ci immortala in pose “normali” con oppure diamo spazio sia per l’immagine del profilo che della copertina alla , alle vacanze appena terminate, alle Su Instagram puntiamo forse di più all’ effetto wow , ci soffermiamo molto sui filtri d’applicare, facciamo scorrere frammenti di vita nelle stories, puntiamo maggiormente sull’originalità.

, ci soffermiamo molto sui d’applicare, facciamo scorrere frammenti di vita nelle stories, puntiamo maggiormente sull’originalità. Su Tinder , piattaforma per gli incontri online , mostreremo senza dubbio un aspetto più accattivante, un lato che secondo noi potrebbe far breccia per un eventuale approccio di conoscenza o amoroso.

, piattaforma per gli , mostreremo senza dubbio un aspetto più accattivante, un lato che secondo noi potrebbe far breccia per un eventuale di conoscenza o amoroso. Infine, Linkedin, daremo sicuramente priorità ad una fotografia sobria, professionale a ‘mo ritratto, dal momento in cui si tratta di un portale per la ricerca di lavoro.

La scelta di ciascuna foto formerà il tuo personale collage. Le star ormai ne vanno matte! Ma torniamo per un momento al nome, Dolly Parton è una famosissima cantante country acclamata da tutto il popolo statunitense, donna di 74 anni e amata per i due suoi celebri brani I Will Always Love Youe Jolene. È stata lei a far partire la sfida dal proprio account Instagram e, nel giro di pochissime ora ha invaso tutti i social!

Con la composizione di tue quattro foto per quattro social che richiamano alle suddette caratteristiche, l’aggiunta dell’hashtag #DollyPartonChallenge avrai dato vita anche tu alla tua personalissima sfida.La cantante country ha inoltre richiamato l’attenzione della sfida su Twitter scrivendo Trova una donna che sappia farli tutti, riferendosi ovviamente alle quattro foto da comporre per il collage.

In Italia, all’estero, questo meme ha coinvolto star, animali, persone comuni, e tu che aspetti?