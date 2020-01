Germania, spari sulla folla: morti e feriti

Bilancio tragico per la sparatoria in un paesino del Sud in Germania: le prime informazioni parlano di sei morti e dell’assalitore arrestato. Un dramma consumato in famiglia, non un attentato.

Sei persone uccise e l’assalitore arrestato dalla polizia locale: è questo il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 24 gennaio, a Rot Am See. La tranquillità del paesino (meno di seimila abitanti, fra Stoccarda e Norimberga) è stata interrotta da una serie di spari e dalle urla che hanno sconvolto il paese.

In base alle prime informazioni fornite dalla polizia, non si tratterebbe di un attentato terroristico ma l’assalitore avrebbe agito per motivi personali contro alcuni familiari.

L’allarme è scattato poco prima delle 13 quando una telefonata al numero delle emergenze ha segnalato lo sparo di diversi colpo di arma da fuoco. Al momento, oltre all’uomo fermato, inoltre non ci sarebbero altri sospettati.