Antonella Elia si scaglia contro gli altri concorrenti del GF Vip 2020 rei di aver salvato Fernanda Lessa mandando in nomination Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez.

Antonella Elia non concede sconti a nessuno e, al termine della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 si è scagliata contro gli altri concorrenti, rei di aver salvato Fernanda Lessa mandando in nomination Carlotta Maggiorana e Ivana Gonzalez. L’ex valletta di Mike Bongiorno è convinta che i propri coinquilini si siano fatti impietosire dalla tragica storia dell’ex modella.

Antonella Elia contro i concorrenti del GF Vip 2020 per Fernanda Lessa: “io apprezzo che non sia più un’alcolista ma sti ca**i, se mi stai antipatica mi stai antipatica”

I sette immuni della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 che erano Andrea Montovoli, Adriana Volpe, Pago, Aristide Malnati, Rita Rusic, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro hanno dovuto scegliere chi salvare tra Fernanda Lessa, Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez. A salvarsi è stata la Lessa che ha portato a casa i voti di Montovoli, Volpe, Pago, Rusic, Alberti e Ciavarro. La scelta ha letteralmente fatto infuriare la Elia che ha puntato il dito soprattutto contro Adriana Volpe e Rita Rusic.

In particolare, la Elia non ha gradito la scelta della Volpe che, durante la settimana, aveva sostenuto la sua posizione smascherando Fernanda Lessa. Dopo aver ascoltato la storia dell’ex modella, però, la Volpe, insieme agli altri concorrenti, ha deciso di salvarla.

“Io ora passo come la grandissima stronza che non apprezza la storia. Io invece apprezzo che sia uscita dall’alcolismo ma questo non influenza la mia antipatia. Se mi sta antipatica, non riesco a non essere incoerente. Invece TUTTI lì ora a leccarle il cu*o. Che palle”, ha detto la Elia che, poi, rivolgendosi a Barbara Alberti che ha sempre sostenuto di voler mandare avanti i giovani, ha aggiunto – “sono loro i giovani. Adesso perdiamo Ivan e Carlotta. Che caz*o è? Il mondo dei buonisti”.

Durante la settimana Volpe and company a sparlare di Fernanda poi durante la diretta, lacrime, tutti amici e la salvano per il passato difficile #GFVIP pic.twitter.com/wH5OTppsLI — Betty (@bettyboop2427) January 21, 2020

Antonella: “Io sono nera che non abbiano salvato Ivan e Carlotta.

Io me ne frego delle storie PATETICHE che vengono raccontate!

Sto male che ci ‘sta questa in casa! Sto male!

Che palle! Che palle! Che palle!”#GFVIP — Threshold ⛄️☃️️ (@HeyThreshold) January 21, 2020

#GFvip Fernanda strumentalizza la sua storia (difficile per carità). Antonella Elia che potrebbe marciare sul fatto che ha perso la mamma a 1 anno e il padre a 15 anni non fa una piega. Preferisco il cinismo di Antonella mille volte. — Antonio (@unreal_antonio) January 21, 2020

La Elia è in modalità ODIO TUTTI e ha ragionissima l’ unica autentica li dentro è lei non ha paura di far vedere i suoi tanti difetti #GFVIP — giorgie (@giorgie2) January 21, 2020

#Live ANTONELLA ELIA INCAZZATA CONTRO TUTTI PER AVER SALVATO FERNANDA “SONO LORO I GIOVANI, IL FUTURO. ADESSO PERDIAMO IVAN E CARLOTTA. CHE CAZZO È? IL MONDO DEI BUONISTI?” ✈️✈️#gfvip — ☆Matteo Bellopede☆ (@BellopedeMatteo) January 21, 2020