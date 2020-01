Giulio Raselli e Giulia D’Urso, prima foto di coppia e prime dichiarazioni dopo la scelta a Uomini e Donne: “non ho mai provato un sentimento così”.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso innamorati dopo la scelta a Uomini e Donne. Il tronista non nasconde i propri sentimenti e, dopo aver scelto la sua Giulietta dicendole “dimmi di sì perchè ti amo”, ribadisce ciò che prova rilasciando le prima dichiarazioni da fidanzato a WittyTv.

Felici, sorridenti e pronti a vivere la storia d’amore senza telecamere, Giulio Raselli e Giulia D’Urso si raccontano ai microfoni di WittyTv. “Io ero terrorizzata. All’inizio sono entrata e ho visto la sua faccia e ho detto vabbè basta, è finita”…“, dice Giulia che, mentre stringe la mano di Giulio Raselli, è ancora incredula. Dopo la scelta del suo Giulio, dunque, la D’Urso non nasconde lo stupore di essere riuscita a conquistare il suo cuore.

“Adesso ce l’ho qua e non vedo l’ora di star con lei. Dieci anni di vita, da quando uno prende un po’ più di consapevolezza dei propri sentimenti e di quello che uno prova e io credo di non essermi mai sentito così. Proprio, è un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi, sono solo felice“, dice, invece Giulio contro cui si è scagliata Giovanna Abate dopo la scelta.

Poi la telefonata con la mamma di Giulio Raselli: “è andata bene amore, siamo commossi e felici”, dice la mamma a cui Giulia svela i suoi piani – “signora me lo porto in Puglia. “Ah sì? Chiamami Silvana, non chiamarmi signora che mi fai sentire ancora più vecchia”, dice la mamma del tronista prima di salutare entrambi. Cliccate qui per vedere il video.