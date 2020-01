Andrea Montovoli chi è? Scopri tutto su di lui: dalla sua vita privata, alla carriera al suo profilo Instagram

Andrea Montvoli è un giovane attore. Nato il 12 marzo del 1985 a Porretta Terme, vicino Bologna.

Andrea vive la sua infanzia nel luogo che gli ha dato la vita, per poi trasferirsi con sua mamma a Vergato, dopo la prematura scomparsa di suo padre.

Decide di intraprendere un percorso formativo da perito informatico, facendo perfino le professioni più umili pur di dare una mano in casa.

Ha da sempre amato lo sport, come si può notare dal suo fisico, e la tecnologia. Tant’è che Andrea non si avvale dell’aiuto di un social media manager per restare in contatto con i suoi fan, pubblicando personalmente i suoi contenuti multimediali.

Nome: Andrea Montovoli

Età: 34 anni

Data di nascita: 12/ 03/1985

Luogo di nascita: Porretta Terme

Segno zodiacale: Pesci

Titolo di studio: Perito informatico

Professione: Attore

Altezza: 184 cm

Peso: 73 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter Youtube

Sito Web: http://www.andreamontovoli.it/

Leggi anche:

Grande Fratello Vip 2020 | Cast completo con ex tronista e Miss Italia

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Andrea Montovoli: Instagram

Come anticipato, Andrea Montovoli è un appassionato di tecnologia. Per questo motivo è presente non solo su Instagram, ma anche su Facebook, Twitter e ha perfino un canale Youtube.

Profili che pare gestire personalmente, senza l’aiuto di un professionista del settore. Su Instagram vanta ben 360 mila follower ed è solito aggiornare i suoi fedeli sostenitori attraverso contenuti che riguardano il suo quotidiano, ma anche postando numerosi scatti che è solito realizzare per la professione di modello.

Su Facebook, invece, ha 51 mila seguaci ed è solito ripubblicare i contenuti già mostrati sugli altri canali social. Youtube viene adoperato da Andrea per permettere al suo pubblico di vedere i suoi vari lavori e ospitate in tv. In modo da non farsi sfuggire nulla di tutto ciò che riguarda il loro beniamino.

Andrea Montovoli: vita privata

Oltre per il suo talento, Andrea è famoso per le sue storie d’amore. Al momento pare sia felicemente fidanzato al fianco di Francesca Brambilla, ma in passato gli sono stati attribuiti flirt con Cecilia Rodriguez e Fanny Neguesha.

Nel 2016, ha avuto anche una relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Luna Graziano. Anche se molto probabilmente il pubblico lo ricorda per la sua storia con Mercedesz Henger.

Andrea Montovoli: carriera

Andrea può dividere il suo debutto in due anni. Quello del 2003, nel mondo del teatro, che ha visto nascere i migliori artisti del passato, e quello del 2006 sul grande schermo con il film Uno su due. Ma trova il successo nel 2008, grazie alla partecipazione nella serie tv di successo R.I.S.

Oltre alla professione di attore e modello, Montovoli è anche un bravissimo dj. Tant’è che, sempre nel 2008 avrà l’onore di poter aprire i concerti di Vasco Rossi. Dopo R.I.S, la sua strada sul piccolo schermo è sempre in salita.

Prende parte alla serie tv dedicata al film Notte prima degli esami e Balla con noi. Gira anche due film Il ritmo della vita e un Natale a 4 zampe e un altro per il cinema, che lo vede recitare al fianco di Raoul Bova in Scusa ma ti voglio sposare.

Prima di prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip , qui il cast completo di Alfonso Signorini, ha partecipato a programmi tv come Pechino Express, L’Isola dei Famosi e a Ballando con le stelle.