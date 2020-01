Il cattivo odore delle scarpe è un fastidioso problema che interessa diverse persone, ma come si può ovviare a questo problema? Segui i nostri consigli.

Quante volte vi è capitato di togliere le scarpe e sentite un odore sgradevole?

Il cattivo odore delle scarpe è un problema abbastanza comune, interessa un pò tutti, sia i grandi che i piccini, ma da cosa dipende?

Sicuramente dipende dalla formazione dei batteri, che trovano il terreno ideale nelle scarpe, principalmente il cattivo odore dipende dal sudore dei piedi. La pelle interna di alcune calzature, tende a trattenere il sudore con maggiore intensità, così trasforma le scarpe in ambienti caldo umidi, habitat perfetto per i batteri, funghi e muffe.

Scopriamo come eliminare l’odore sgradevole dalla scarpe con i rimedi più semplici ed efficaci.

Cattivo odore delle scarpe: rimedi efficaci

Volete eliminare la puzza dalle scarpe ma non sapete come? Ecco alcuni rimedi facili e semplici.

1- Lavaggio a mano o in lavatrice delle scarpe da ginnastica

Le scarpe da ginnastica emanano sempre uno sgradevole odore, un modo per eliminare la puzza, ma soprattutto quelle di tela, si possono sia lavare a mano che in lavatrice.

In lavatrice:

utilizzate un sapone delicato, come quello di marsiglia

scegliete un lavaggio delicato a basse temperature.

A mano:

utilizzate uno spazzolino da denti usurato e spazzolate bene sulle scarpe

lasciatele in ammollo per 30 minuti con acqua e aceto bianco

sciacquatele con acqua

lavarle con il detersivo

sciacquatele e lasciatele asciugare bene prima di indossarle

2- Eliminare lo sporco e il cattivo odore senza lavarle

L’odore sgradevole delle scarpe, si può eliminare anche senza lavare le scarpe, ecco come:

cospargete l’interno della scarpa 2 cucchiai di bicarbonato

lasciate agire tutta la notte

rimuovere la polvere il mattino seguente con uno spazzolino

In alternativa al bicarbonato, scegliete l’amido di mais, basta cospargetelo nelle scarpe e lasciarlo agire per tutta la notte, prima di rimuoverlo.

Anche l’aceto è un valido alleato, provate per credere! Bagnate un panno con l’aceto di vino bianco e strofinatelo all’interno delle scarpe, ma se la puzza persiste ancora, potete utilizzare anche una miscela di aceto e alcol in parti uguali.

3- Scorze di agrumi: limone e arancia

Gli agrumi si sa che emanano un profumo particolare, anche utile in questo caso, ecco come:

tagliate le bucce di limone o di arancia all’interno delle scarpe asciutte

o di arancia all’interno delle scarpe asciutte lasciate agire almeno per una notte o per più giorni se la puzza persiste

Le bucce devono essere un pò asciutte per evitare che possano ammuffire, gli agrumi sono fungono da agenti antibatterici e antimicotici che terranno lontani sia i funghi che i batteri.

4- Oli essenziali: disinfettanti naturali

Gli oli essenziali sono una soluzione valida non solo per la pelle e per i capelli ma anche per eliminare i batteri e per contrastare le muffe. L’olio perfetto per eliminare il cattivo odore dalle scarpe è l’olio di tea tree, che potete acquistare in farmacia.

Basta solo 5 gocce sulla soletta delle scarpe, almeno due volte a settimana, così allontanerete i cattivi odori, le muffe e i batteri.

Provate anche con la lavanda e la salvia, due piante ideali che eliminano il cattivo odore delle scarpe in modo facile e veloce, ecco come fare:

mettete sulla soletta delle scarpe qualche rametto di salvia o di lavanda

esponete le scarpe all’aria aperta, in questo modo eliminate i batteri

potete farlo ogni sera.

5- Borotalco: il classico rimedio naturale

Il borotalco è tra i metodi più antichi e d utilizzati contro il cattivo odore di scarpe e piedi, ma come si procede?

Cospargete il borotalco nelle scarpe e lasciate agire per un’ora, se il cattivo odore è forte, anche una notte intera

Rimuovete la polvere spolverando l’interno della scarpa

Il borotalco va ad assorbire i cattivi odori e l’umidità, provate a distribuire il borotalco direttamente sui piedi, così si riduce la sudorazione e di conseguenza la formazione di cattivo odore.

Come prevenire il cattivo odore

Se seguite alcuni consigli, potete limitare il cattivo odore delle scarpe, ecco come.