Taylor Mega si lascia andare ad uno sfogo dopo il furto subito a Natale. Le parole dell’influencer sulla casa svaligiata: “non ho parole…”.

Per Taylor Mega, il Natale 2019 non è stato dei migliori. Mentre si trovava ad Udine per trascorrere le festività con la famiglia, l’influencer è dovuta tornare subito a Milano per la sgradevole visita dei ladri che si sono intrufolati nella sua casa durante la sua assenza. Grande paura per Taylor Mega che, dopo aver superato lo shock iniziale, si è lasciata andare ad uno sfogo sui Instagram.

Taylor Mega si sfoga dopo aver trovato la casa svaligiata dai ladri a Natale: “mi hanno fatto un bel danno, io non ho parole”

Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Taylor Mega ha parlato del furto subito. L’influencer si è scagliata contro il modo con cui alcuni giornalisti e alcuni siti hanno riportato la notizia. “Io non ho parole per come alcuni siti e alcuni giornalisti non abbiano avuto un minimo di riserbo nel riportare l’accaduto, descrivendo addirittura dati sensibili del luogo. Datevi una ripigliata, ca…o!”.

Poi ha continuato. “Questa è la seconda volta che mi capita questa disavventura… la prima mi capitò 4 anni fa quando non ero ancora così benestante e quando non pubblicavo tutto sui social e successe alle 11 di mattina. Quindi, queste cose, capitano un po’ a tutti…”.

La Mega che nei giorni scorsi si è scagliata contro Chiambretti, ha poi concluso: “Hanno portato via un po’ di gioielli, però per fortuna quelli a cui io ero più legata non li avevo in casa. Tanti li porto sempre con me, mi hanno fatto un bel danno, però diciamo che è un danno abbastanza contenuto. Le borse… ne hanno portato via solo alcune, altre le hanno lasciate nella valigia che hanno mollato sul pianerottolo. Chiaramente ho rinforzato i sistemi di sicurezza. E da due giorni sono fissa in questura. Ringrazio la scientifica”.