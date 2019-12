Ecco cosa succede al tuo corpo se odi il lavoro che fai

Molte persone si ritrovano costrette a fare un lavoro che non amano e che non è adatto alla loro personalità. Ecco cosa accade al corpo quando odiamo il nostro lavoro.

Quando ci si ritrova ‘ingabbiati’ in una situazione lavorativa che non amiamo in modo particolare anzi, la si odia proprio, a ristentirne sarà soprattutto il nostro corpo che comincerà ad inviarci messaggi attraverso particolari sintomi o addirittura patologie.

Il lavoro, oltre ad essere lo strumento che permette il sostentamento dovrebbe appassionarci ed offrirci la possibilità di esprimere noi stessi in un ambiente confortevole e stimolante e che ci renda sereni. Purtroppo oggi, sono molte le persone che, causa la forte disoccupazione, accettano di condurre professioni che li riempiono di malcontento e frustazione, sentimenti che influenzano negativamente alche lo loro salute. Ma scopriamo insieme, quali sono i sintomi con cui il nostro corpo ci fa capire che non è felice.

Cosa accade al nostro corpo quando odiamo il nostro lavoro

Quando non ci troviamo bene nel nostro posto di lavoro, il nostro corpo comincia a risentirne e a lanciare dei veri e propri messaggi, manifestando del malessere. Ma ecco cosa può succederci se odiamo il lavoro che facciamo:

Insonnia

Quando recarsi sul posto di lavoro genera ansia, la prima cosa che viene meno è il riposo notturno che diventa frazionato e a volte si trasforma in insonnia.

ll mal di testa

Di fronte ad un lavoro che non amiamo, i nostri muscoli si contraggono, soprattutto quelli del viso, provocando anche dei mal di testa frequenti.

Il benessere della mente

Se ci ritroviamo a vivere un lavoro che proprio non ci piace, magari anche non la presenza di un capo particolarmente invadente e poco rispettoso, ecco che la nostra mente si rimpie di ansia, che trasmette poi al resto del corpo.

Le difese immunitarie

Se facciamo un lavoro che odiamo, anche il nostro sistema immunitario ne risentità e le difese immunitarie si abbasseranno facendoci ammalare più spesso.

Problemi di alimentazione

Se non si ama il proprio lavoro anche a tavola si possono incontrare problemi. Lo stress infatti potrebbe inibire l’appetito o al contrario incentivarlo e spingere le persone a trovare conforto proprio nel cibo. Altra patologia che potrebbe far capolino, la gastrite, causata sempre da un forte stress.

