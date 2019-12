Ecco come tornare in forma entro il 31 Dicembre

Tornare in forma per Capodanno è possibile. Ciò che conta è scegliere gli alimenti giusti e muoversi il più possibile d’anticipo.

Natale è ormai passato e il pensiero della fine dell’anno che si avvicina inizia a preoccupare molte di noi, sopratutto se durante le feste si ha avuto modo di mangiare un po’ più del dovuto, accumulando così un po’ di peso da smaltire.

La buona notizia è che gran parte di quel peso andrà via comunque in modo naturale. Quella ancora più bella è che possiamo facilitare la cosa, aiutando il nostro organismo a smaltire più facilmente i liquidi trattenuti e l’eventuale grasso messo su tra piatti elaborati, fritti, dolci e alcolici.

Se anche tu sei tra coloro che desiderano tornare in forma subito dopo Natale, ecco le strategie giuste per farcela senza troppi sforzi.

Come tornare in forma per Capodanno

Capodanno è ormai alle porte e tornare in forma dopo le scorpacciate natalizie a volte può sembrare un’impresa difficile. Per fortuna è davvero raro che i chili presi siano tutti di grasso perché per prendere un chilo è necessario assumere almeno 9545 calorie al giorno, cosa che, normalmente è parecchio difficile anche se si è delle vere golosone. Ponendo però che con l’aiuto di fritti e panettone ci siano stati giorni nei quali quel numero sia stato effettivamente sfiorato, basta agire presto per risolvere il problema in modo piuttosto agevole.

Clicca sull’immagine qui sotto per restare aggiornata con tutte le novità del Natale e per scoprire come mangiare in modo corretto.

Come ben sappiamo, il metabolismo è un meccanismo complesso che si occupa di gestire l’energia in entrata e quella in uscita. In teoria basta introdurre meno calorie di quante se ne mangiano per perdere peso. La verità però è sempre più complessa e limitarsi a contare le calorie o, ancor peggio, a digiunare nella speranza di far prima, è deleterio.

Il peso che vediamo sulla bilancia è infatti la somma di grasso, liquidi, ossa e muscoli e spesso digiunando si perdono questi ultimi che essendo la nostra massa magra, oltre a dare un senso di deperimento, porta ad un rallentamento del metabolismo.

Molto meglio mangiare in modo sano, cercando di non esagerare con le calorie (solo per qualche giorno) e scegliendo alimenti in grado di aiutare lo smaltimento di grassi e liquidi.

Un modo sicuramente più sano e piacevole per arrivare a Capodanno serene, piene di vita e senza essere affamate.

Ma quali sono le regole da seguire per dimagrire entro il 31 Dicembre?

Visto che si arriva da pranzi e cene elaborati, per prima cosa è bene evitare altri alimenti pasticciati, prediligendo quelli sani e possibilmente naturali. Il sale andrebbe ridotto al minimo indispensabile per essere sostituito con le spezie. Quanto ai cibi sono vietati insaccati, zuccheri, alcolici e prodotti industriali. Senza di loro, perdere i liquidi in eccesso sarà infatti molto più semplice e ci si sentirà immediatamente più leggere e propense persino a muoversi un po’. Basterà poi cercare di ridurre le calorie giornaliere (senza esagerare) ed il peso tornerà presto a quello che si aveva prima delle feste.

Volendo riassumere il tutto in un piccolo decalogo, ecco le regole giuste da seguire per dimagrire entro il 31 Dicembre.

Bere molta acqua in modo da aumentare la perdita dei liquidi in eccesso.

Consumare pasti leggeri e per lo più a base di verdure o di cereali integrali. Sono i benvenuti anche quinoa e amaranto,pseudo cereali che aiutano a saziarsi senza aumentare il quantitativo di zuccheri nel sangue.

Dare spazio a legumi e verdure.

Fare spuntini leggeri a base di frutta.

Evitare pane, pasta e prodotti a base di cereali raffinati.

Consumare prodotti ricchi di omega 3.

Non consumare dolci.

Evitare gli alcolici e le bibite zuccherate.

Fare sport almeno 30 minuti ogni giorno.

Non saltare mai i pasti e non digiunare.

Leggi anche -> Noci: ecco perché dovresti mangiarle ogni giorno

Seguendo queste dieci regole, perdere peso entro il 31 Dicembre sarà semplice e avverrà senza troppe restrizioni, garantendo anche una sensazione di leggerezza e di benessere.

Se si è seguiti da un nutrizionista, sicuramente si conoscono già molte di queste regole. Ciò nonostante è sempre bene attenersi a quanto suggerito dal proprio medico curante, evitando di apportare cambiamenti.