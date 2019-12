Ti hanno mai detto che sei un angelo? Potresti essere una delle poche persone che sono un vero angelo inviato sulla Terra. Ecco 7 segni per scoprire se sei uno di loro.

Angelo è una parola originaria del latino Angelus, presa in prestito dal greco, che significa messaggero. Sono quindi creature che, nel loro simbolismo spirituale, avrebbero la missione principale di trasmettere gentilezza, benevolenza ed empatia per guidare gli uomini sulla retta via.

Misteriose, mistiche, serafiche, le rappresentazioni teologiche dell’angelo ci affascinano. Essendo un faro della sfera divina, simboleggia per molte persone una presenza rassicurante e serena. Secondo molte credenze, un angelo assume forme e rappresentazioni diverse. Pertanto, se per alcuni l’angelo appartiene al dominio spirituale, altri lo associano a una presenza terrena, per esempio ad una persona che mostra una saggezza e un’intelligenza sconcertanti, presenti al loro fianco per aiutarli ad avanzare nella vita.

7 segni che indicano che sei un angelo inviato sulla terra

Ti è sempre stato detto che sei più maturo per la tua età

Intuitivo, porti con te un’aura che fa scaturire rispetto e ammirazione in chi ti circonda. Le persone spesso vengono da te per un consiglio perché si fidano di te per i loro problemi. In effetti, sembra che tu abbia un vero dono per guidarli e trovare le parole giuste. Uno dei principali segni che sei un angelo sulla Terra è proprio quello di mostrare una saggezza che rasenta l’irrazionale.

Ti senti profondamente dentro di te che hai uno scopo nella vita

Animato dal desiderio di diffondere la felicità intorno a te, cerchi in tutti i modi di trasmettere un messaggio di gentilezza e pace. In effetti, senti profondamente che la tua vita ha un significato e che l’amore è la chiave per migliorare la condizione umana.

Dimostri profonda empatia

Dimostri grande sensibilità. Quando qualcuno che conosci è triste, lo sai, lo senti. Non importa se quella persona nasconde i propri sentimenti, andrai naturalmente da lui per cercare di aiutarlo. La carica emotiva di una sensibilità così elevata può essere pesante, ma non ti impedirà mai di cercare di aiutare il tuo vicino.

Pochissime persone ti capiscono

Ti viene detto troppo spesso che pensi troppo. Ma c’è solo una cosa che guida le tue azioni: il tuo istinto. E quest’ultimo non si sbaglia mai. Se le persone intorno a te a volte ti hanno criticato per aver preso decisioni che avrebbero dovuto essere pazze, queste decisioni non sono mai state lente a trasformarsi in vere benedizioni. Il tuo senso del ragionamento e della logica sono inarrestabili.

La solitudine non ti dispiace

Non è che non ti piace stare in mezzo alle persone, ti dà l’opportunità di aiutare e ascoltare gli altri. Ma la solitudine e la calma ti permettono di iniziare una profonda introspezione, di rivelarti ancora di più e di riflettere su questioni morali che sono importanti per te. Tutto questo per diventare una persona migliore e poter aiutare il tuo vicino il meglio possibile.

Accetti tutti

Non ti interessa come sono le persone. Trascendi i costumi e il materialismo ambientale della nostra società. Accetti le persone come sono e offri sempre il tuo aiuto e i tuoi consigli. Chiunque ti conosce sa che la tua porta non sarà mai chiusa.

I bambini sembrano calmarsi tra le tue braccia

I neonati sono esseri appena nati. Il loro spirito non è quindi ancora corrotto dal mondo materiale. Hanno una maggiore sensibilità e tra le tue braccia sembrano trovare un riposo e una pacificazione che non esiste altrove.

