I complessi estetici non sono soltanto un disagio che appartiene all’età adolescenziale. Un tormento costante riguardo il nostro aspetto esteriore condanna moltissime donne di tutte le età

Il disagio estetico è incontrollabile. I complessi estetici portano a non accettare il proprio corpo, l’immagine di noi che si riflette negli occhi altrui è purtroppo diventata una condizione patologica. I complessi psicologici estetici ostacolano la nostra vera natura poiché troppo impegnate a fare i conti con prototipi che crediamo perfetti.

Indagine sui complessi estetici

Secondo una ricerca recente il complesso che affligge la popolazione più di tutti appartiene alla nostra esteriorità. Si tratta addirittura del 46% delle donne, un dato piuttosto allarmante. Si parte dalla giovane età, propriamente il periodo dell’adolescenza. In linea generale questi disagi vengono spesso alimentati dalla società moderna in cui viviamo e a causa di una serie di prototipi alla quale molte donne desiderano ispirarsi.

Questo genere di problematiche, nella maggior parte dei casi, si possono ricondurre, come dicevamo, all’età adolescenziale ma non solo. Solitamente, nell’età delle pubertà anche la scuola diviene un luogo di sofferenza e disagio. Il timore del giudizio altrui diventa martellante e lede anche i rapporti interpersonali.

I social network e lo studio di guidapsicologi.it

Questi complessi partono maggiormente dal mondo social di cui ormai la società moderna ne è invasa e sottomessa. Oggi la nostra vita è pubblicamente impressa su i nostri profili social e, per molte, apparire perfette è un obiettivo da dover raggiungere ad ogni costo.

Gli esperti di guidapsicologi.it, dopo aver ideato un dialogo tra utenti, hanno potuto accertarsi del fatto che l’estetica è il peso più grande. Apparire esteticamente sempre in forma, curati e fonte di commenti solo positivi è purtroppo oggi di vitale importanza per molti. La psiche di ognuno di noi viene tartassata incessantemente dalla modernità.

Il 46% degli utenti ha palesemente confermato disagi estetici e il 42% ha mostrato difficoltà nelle relazioni interpersonali. Estetica e Social rappresentano i due punti di comando di una società malata.

Il sentirsi inadeguati è la norma. Quasi nessuno si accetta per quello che è vivendo i propri difetti in totale serenità e dando priorità a questioni nettamente più importanti. Tutto ciò reca spavento. Imparare ad accettarsi è il primo passo da fare per vivere bene.