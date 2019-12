Natale 2019: 9 insalate che non possono mancare in tavola

Il pranzo di Natale è una tradizione a cui in Italia difficilmente si rinuncia. Tra le tante portate quella che non può mancare è una gustosa insalata. Le migliori ricette selezionate per voi.

I menu di Natale sono sempre molto ricchi, dagli antipasti ai dolci. Un piatto che non deve mancare mai, anche sulla tavola delle feste, è l’insalata nelle sue tante varianti. Noi abbiamo selezionato 10 ricette di insalate davvero buonissime, alcune davvero originali per gli accostamenti degli ingredienti.

L’insalata sarà gradita ai vostri ospiti e potrà essere servita tra gli antipasti, come preludio al pranzo o con i contorni per sgrassare il palato dopo un secondo piatto ricco di carne o di pesce.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Insalata di rinforzo napoletana

Un classico della tradizione natalizia napoletana, non può mancare sulla tavola del pranzo o delle cena delle vigilia di Natale. Secondo la storia, il nome Insalata di Rinforzo dervia dal fatto che la sua presenza a tavola servisse come ‘rinforzo’ ai piatti principali. Un gusto particolare quello dei sottaceti che non tutti gradiscono.



Insalata di Natale

Un’insalata sfiziosa e di gran gusto che vede accostamenti particolari come quello delle verdure e delle frutta. Il suo condimento che vede la presenza dello zenzero, la rende ancor più gustosa, provare per credere!



Insalata con spinaci e melograno

Un’insalata invernale perfetta da servire a Natale. Questo piatto, fresco e dal gusto unico, conquisterà tutti al primo assaggio. Perfetto per accompagnare un secondo piatto di carne, può essere anche un ottimo antipasto.



Insalata russa fatta in casa

Un classico della tradizione russa, amatissimo in Italia. Ottima da presentare come antipasto o come contorno. La presenza della maionese la rende piuttosto importante come portata, ma a Natale ci si può permettere qualche strappo alla regola!

Vai alla prossima pagina!