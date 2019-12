Le fritture sono un piatto che non deve decisamente mancare al pranzo di Natale, e anche alla cena della Vigilia. Tutte le ricette della tradizione semplici e gustose.

Se pensiamo al pranzo di Natale, chiudendo gli occhi, la maggior parte di noi si ritroverebbe a casa della nonna tutta indaffarata a friggere in cucina, verdure e pesce. I piatti della tradizione italiana che non possono mancare in tavola.

La frittura di pesce, o le frittelle di cavolfiore per dirlo in chiave moderna, rappresentano un ‘must have’ del cibo natalizio, per questo, bando ai cattivi odori che si dia il via alla frittura!

Abbiamo selezionato per voi alcune delle ricette della tradizione per quanto riguarda i fritti di Natale. Il possedere una friggitrice sarebbe senza dubbio l’ideale, in caso contrario preferite friggere in olio di semi di arachidi, il migliore secondo la maggior parte degli chef.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cena di Natale, le fritture che non possono mancare in tavola

La frittura di gamberi e calamari, un classico della tradizione che in questa video ricetta sarà preparata in modo croccante gustoso. Il segreto? Senza dubbio la temperatura dell’olio che deve essere molto alta per non rendere la frittura intrisa di grasso.

Scopri la prossima ricetta, clicca su successivo!