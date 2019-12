Sanremo 2020, continuano i rumors sul cast: ecco i cantanti che sarebbero stati ammessi e quelli esclusi. Tra gli ospiti ci sarà Ultimo?

Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda su Raiuno dal 4 all’8 febbraio. I nomi dei cantanti ammessi che faranno parte della sezione Big saranno svelati il 6 gennaio, durante lo speciale de I soliti Ignoti per la lotteria Italia. I rumors, tuttavia, sui cantanti che sarebbero stati ammessi e su quelli esclusi continuano. A svelare le ultime indiscrezioni è Il Messaggero.

Sanremo 2020: cantanti ammessi ed esclusi. Ultimo probabile ospite

Mancano ancora diversi giorni prima di scoprire i nomi dei big che parteciperanno alla settatantesima edizione del Festival di Sanremo. Se questa sera, durante Sanremo Giovani, saranno annunciati gli otto giovani artisti che faranno parte della sezione Nuove Proposte, i rumors sui big che saranno presenti sul palco del Teatro Ariston continuano.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Secodo quanto riporta Il Messaggero, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2020 dovrebbero esserci Anastasio, Giordana Angi, Fred De Palma, Diodato, Elodie, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Irene Grandi con una canzone firmata da Vasco Rossi, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Levante, Marco Masini, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga e Alberto Urso.

Non dovrebbero esserci, invece, Paolo Vallesi, Rocco Hunt e Matteo Bocelli. Sarebbero rimasti fuori anche Noemi con un pesso scritto da Fabrizio Moro e Michele Bravi.

Per quanto riguarda gli ospiti, se il nome di Roberto Benigni dovrebbe essere confermato, non dovrebbe esserci Jovanotti come ha svelato Fiorello: “Jovanotti non sarà al Festival perché deve partire e rilassarsi, si farà un giro in bici, va in Perù. Parte il 2”, ha detto lo showman nel suo “Viva Asiago 10!”.

Secondo Il Messaggero, invece, sul palco dell’Ariston, dopo la vittoria due anni fa nella sezione Giovani e il secondo posto dello scorso anno come big, potrebbe tornare in qualità di ospite Ultimo.