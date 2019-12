Sanremo 2020, la macchina messa in moto da Amadeus è già in rodaggio: cantanti in gara, ospiti, valletta e dopo festival.

La macchina di Sanremo 2020 che andrà in onda su Raiuno dal 4 all’8 febbraio si è già messa in moto. Amadeus svelerà i nomi dei cantanti in gara il 6 gennaio in una puntata speciale de I soliti ignoti. In questi giorni, Amadeus sta scegliendo i brani dei big da inserire in gara insieme ad una commissione guidata dal manager Lucio Presta. Tra big e novità, l’obiettivo è quello di creare un cast variegato, in grando di accontentare sia il pubblico più giovane che quello più adulto.

Sanremo 2020: cantanti, ospiti, vallette e dopo festival

La lista dei Big dovrebbe essere formata da 20 cantanti anche se alcuni rumors parlano di 24 cantanti in gara. I nomi verranno svelati da Amadeus durante la puntata speciale de I soliti ignoti del 6 gennaio dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

Per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston, dovrebbero tornare alcuni grandi big del passato, già vincitore della famosa kermesse musicale. I nomi in pole sono quelli di Al Bano,Umberto Tozzi, Marco Masini, Arisa, Francesco Gabbani. Sono esclusi, invece, i ritorni di alcuni grandi protagonisti delle ultime edizioni come Fabrizio Moro ancora impegnato con il Figli di nessuno Tour, Ultimo alle prese con il nuovo singolo “Tutto questo sei tu” in uscita il 13 dicembre ed Ermal Meta.

Sul palco dell’Ariston, invece, potrebbero esserci importanti novità come Tommaso Paradiso che, reduce dall’addio ai TheGiornalisti, potrebbe decidere di calcare per la prima volta il palco di Sanremo. E ancora: Levante, Anastasio, Fred De Palma. Non sono esclusi i ritorni di Rocco Hunt, Annalisa, Nina Zilli, Elodie, Giusy Ferreri e Nomi che, come scrive il Messaggero, ha un brano scritto da Fabrizio Moro, autore di un capolavoro portato dalla stessa Noemi a Sanremo come “Sono solo parole”. Si fanno anche i nomi di ex Amici come Riki, Giordana Angi e Alberto Urso. E ancora: Piero Pelù, Samuele Bersani e Baustelle.

Per quanto riguarda le vallette, diventano sempre più insistente le voci che vorrebbero accanto ad Amadeus Chiara Ferragni e Diletta Leotta.

Per quanto riguarda gli ospiti, il sogno resta Lady Gaga che, stando ad alcuni rumors, avrebbe già firmato per salire sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti internazionali. Ci saranno, poi, Tiziano Ferro e Jovanotti. Infine, dovrebbe avere grande spazio anche Fiorello che al PalaFiori condurrà L’altro festival, che, come sottolinea Il Messaggero, sostituirà il tradizionale Dopofestival su RaiPlay.