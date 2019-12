Ricetta di Natale | insalata di radicchio tiepida, il contorno delle feste

Per queste feste scegliamo un contorno diverso come l’insalata di radicchio tiepida. Un piatto semplice, leggero e gustoso.

Per queste feste scegliamo un contorno diverso come l’insalata di radicchio tiepida. Un piatto semplice, leggero e gustoso.

I pranzi di Natale e le cene di Capodanno si sa sono piene di grandi pietanze molto spesso pesanti, che mettono in difficoltà i nostri stomaci. Per questo molte volte un piatto leggero e stuzzicante può far piacere. Oggi vi proponiamo un’ottima insalata di radicchio tiepida che possiamo utilizzare come contorno ma anche che possiamo anche scegliere come gustoso antipasto.

Un piatto che conquisterà i nostri ospiti, soprattutto semplice da preparare, che richiederà solo pochissimi minuti di cottura. Un piatto veloce che richiede poca cottura e soprattutto gustoso, cosa possiamo chiedere di più? Se poi ci impegniamo anche nella preparazione dell’impiattamento, il risultato sarà anche ottimo per la vista.

Insalata di radicchio tiepida, il contorno perfetto di Natale

Resta aggiornata su tutto ciò che riguarda il Natale, i menu per tutti i gusti e i modi migliori per festeggiarlo. Clicca la foto

Ingredienti

radicchio 1 ( tutte le proprietà)

pancetta affumicata 100 g

pinoli 30g

scaglie di grana

aceto balsamico

olio extravergine d’oliva

sale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Preparazione:

Per preparare la nostra ottima insalata di radicchio tiepida ci verrà pochissimo tempo e soprattutto pochissimi passaggi

.

Questo permetterà anche ai meno esperti in cucina di riuscire a preparare un ottimo piatto.

La prima cosa che dobbiamo fare? Beh semplice pulire il nostro radicchio e tagliarlo a piccole listarelle regolari.

Dopo di che prendiamo una piccola padella e mettiamo un filo di olio: qui faremo rosolare per pochi minuti la nostra pancetta e i pinoli. Dovranno acquistare colore e diventare croccanti .

Questo renderà la nostra insalata più gustosa e soprattutto le darà quella croccantezza giusta che la renderà più appetibile.

Versiamo il nostro preparato sul radicchio e condiamo a piacimento aggiungendo sale, olio e aceto balsamico. A rendere ancora più gustosa la nostra insalata ci penseranno poi le scaglie di parmigiano che aggiungeremo a questo punto della nostra ricetta.

Non ci resta che augurarvi buon appetito, e ricordare che a Natale possiamo scegliere anche ottimi piatti light.