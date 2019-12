Trasforma il tuo corpo in 4 settimane con questi cinque semplici esercizi

Da oggi non avrai più scuse, ecco 5 semplici esercizi per aiutarti a trasformare il tuo corpo e avere la silhouette dei tuoi sogni!

Avere una bella presenza è ciò che molte persone desiderano di più, perchè fa sentire meglio e aumenta l’autostima. Eppure poche persone sono disposte a fare sacrifici per ottenere questo obiettivo. Spesso per mancanza di motivazione, la determinazione ma anche per mancanza di sprint. Per fortuna esistono semplici esercizi da fare a casa.

5 esercizi per trasformare il tuo corpo

1. Panca, esercizio Statico

Questo è uno degli esercizi più efficaci e sottovalutati tra gli esercizi che possono essere eseguiti a casa. Questo esercizio statico ti consente di lavorare su addominali e spalle. Prendi una posizione a terra e piega i gomiti di 90 gradi.

Metti il ​​tuo corpo in linea retta e sorreggilo con i gomiti, la punta dei piedi e gli avambracci. Mettiti in questa posizione il più possibile e fai attenzione a non muovere il fondo o la vita.

2. Le flessioni

Questo esercizio funziona su tutto il corpo perché coinvolge tutti i muscoli. Metti il ​​tuo corpo in posizione di asse e metti le mani sotto le spalle con le braccia aperte. Tieni la schiena, i glutei e le gambe dritte. Fai una lenta discesa piegando i gomiti. Fai diverse ripetizioni di questo movimento.

3. Lo squat

In questo esercizio rafforzerai il tronco, i quadricipiti, i polpacci e le cosce, oltre a stimolare un sano processo di combustione dei grassi.

Mantieni il tuo corpo in una posizione iniziale accovacciata. Allunga le braccia in avanti e lentamente alzati in posizione diritta. La testa dovrebbe essere diritta con la faccia rivolta in avanti e la colonna vertebrale diritta. Quando scendi, cerca di abbassarti il ​​più possibile. I fianchi dovrebbero essere paralleli al suolo, ma non forzarti se non sei in grado di farlo.

4. Cane da caccia

Metti il ​​tuo corpo in una posizione della tavola e mettiti in piedi su mani e ginocchia. Allunga la gamba destra indietro e il braccio sinistro in avanti. Il tuo corpo deve essere equilibrato e dritto. Mantieni questa posizione per alcuni secondi. Quindi cambia braccia e gambe. L’esercizio Bird-dog rafforza la parte bassa della schiena e gli addominali.

5. Il ponte

Questo esercizio rafforza i muscoli posteriori della coscia e i muscoli glutei, le cosce, la schiena e gli addominali. Sdraiati sul pavimento, piega le ginocchia e metti i piedi sul pavimento. Allunga le braccia con un angolo di 45 gradi. Stringi i muscoli glutei e solleva i fianchi. Fai diverse ripetizioni.

Prova questo programma di esercizi di 4 settimane

È un programma straordinario composto da 2 diversi esercizi di base:

1 ° allenamento

Statico – 1 minuto;

Flessioni – 1 minuto;

Squat – 2 minuti;

Cane da caccia – 1 minuto;

Il ponte – 1 minuto;

Statico – 1 minuto;

Flessioni – 1 minuto;

Squat – 2 minuti

Fai delle pause di 10 secondi tra gli esercizi.

2 ° allenamento

Statico – 3 minuti;

Cane da caccia – 3 minuti;

Il ponte – 3 minuti;

Flessioni – 1 minuto

Fai delle pause di 15 secondi tra gli esercizi.

Dovresti riposarti un giorno dopo questo programma di allenamento di 6 giorni. Ecco il programma da adottare dopo la settimana.

1a settimana

1 ° giorno – 1 ° allenamento

2 ° giorno – 2 ° allenamento

3 ° giorno – 1 ° allenamento

4 ° giorno – 2 ° allenamento

5 ° giorno – 1 ° allenamento

6 ° giorno – 2 ° allenamento

7 ° giorno – riposo

2a settimana

1 ° giorno – 2 ° allenamento

2 ° giorno – 1 ° allenamento

3 ° giorno – 2 ° allenamento

4 ° giorno – 1 ° allenamento

5 ° giorno – 2 ° allenamento

6 ° giorno – 1 ° allenamento

7 ° giorno – riposo

Dopo aver completato la seconda settimana, ripetere lo stesso programma per le prossime due settimane.

Questo programma di allenamento rafforzerà ogni muscolo del tuo corpo e ti farà sentire meglio che mai. Tuttavia, va ricordato che per i migliori risultati, è anche necessario adottare una dieta sana che includa frutta e verdura, oltre a bere molta acqua durante il giorno e garantire al corpo le giuste ore di sonno.