Natale 2019: 5 idee regalo food da non perdere

Il Natale con la sua atmosfera incantata si sta finalmente avvicinando, come il fatidico momento della scelta dei regali!

La ricerca potrebbe risultare più semplice del previsto dal momento che, almeno per il popolo italiano ricco di food lovers, esiste qualcosa che mette davvero d’accordo la totalità delle persone: il buon cibo.

Che si tratti di sfiziosi dolci, che vivono una vera e propria ribalta sotto Natale, oppure di una bottiglia di bollicine rinomata per brindare all’inizio del nuovo anno poco importa. Il gusto è uno dei sensi che viene maggiormente coccolato, soprattutto durante le festività.

La tendenza di fare dei regali a tema gastronomico ha preso sempre più piede e sono fiorite le opportunità di donare prodotti speciali durante il Natale.

Curiosi di scoprire quali sono le 5 idee regalo food più esclusive? Ecco la nostra lista!

Il Prosciutto di San Daniele

Partiamo dall’alfiere del gusto italiano per quanto riguarda il pianeta degli affettati: il Prosciutto San Daniele. Il suo segreto? Contiene pochi grassi, che sono tutti classificabili come “buoni”. Il suo inconfondibile aroma si accentua nel corso della stagionatura: tra sentori di malto d’orzo, frutta secca e crosta di pane. Gli standard sugli animali sono alti, nel nome della qualità.

Il set per la birra artigianale

Se vi piace mettervi all’opera con gli amici di sempre e vi piace anche l’idea di creare ricetta gourmet e altre prelibatezze, potreste scegliere di regalare un accattivante kit per realizzare bottiglie di birra artigianale. Con semplici e intuitivi passaggi potrete divertirvi a creare la vostra birra dal sapore unico.

Lo champagne Moet&Chandon

Se invece volete andare sul classico, rivestendo di un’aura molto chic il momento della consegna del dono di Natale, allora potreste scegliere un’icona di stile e bon ton. Lo champagne Moet&Chandon accompagna da sempre i brindisi importanti ed è il regalo perfetto per stupire una persona speciale.

Il richiamo dell’oriente: il sushi

Gli appassionati di cucina orientale vi ringrazieranno: un libro di ricette a tema sushi è l’idea perfetta per realizzare tante sfiziose ricette. Non dimenticate le bacchette e procuratevi le alghe per guarnizioni tutte da sperimentare.

Un cuore d’oro, anzi di cioccolato

Durante le feste di Natale non c’è niente di più bello che fare un regalo solidale. Un esempio? I cuori di cioccolato Caffarel realizzati in collaborazione con Fondazione Telethon, acquistabili sul sito della non-profit e in selezionate piazze d’Italia. Otterrete così un doppio risultato: regalare dolcezza alla persona cara, ma anche donare fondi per la ricerca scientifica.