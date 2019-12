Ricette di Natale | cestini di parmigiano con prosciutto e crema di formaggio

A Natale i cestini di parmigiano con prosciutto e crema di formaggio sono un antipasto perfetto perché richiedono poco tempo ma non fanno perdere nulla nel gusto.

I cestini di parmigiano con prosciutto e crema di formaggio sono la migliore risposta a chi non crede di poter preparare un antipasto per il pranzo di Natale solo in un quarto d’ora. Non ci credete nemmeno voi? E allora provate e rimarrete stupiti.

Pochissimi ingredienti e tutti facili da trovare, una cottura rapidissima. Ecco perché questi cestini sono ideali in mezzo a tutte le preparazioni più complicate delle prossime feste. Diventeranno un antipasto ma anche un aperitivo gustoso. Noi li abbiamo farciti con il prosciutto e la crema di formaggio ma è soltanto un’idea. Una volta che è pronta la base, sul ripieno avete libera scelta e potete sbizzarrirvi.

Cestini di parmigiano con prosciutto e crema di formaggio, pronti in 15 minuti

Tre ingredienti di base, una padella antiaderente, una cottura velocissima. I cestini di parmigiano con prosciutto e crema di formaggio sono la soluzione ideale.

Ingredienti:

200 grammi di parmigiano grattugiato

200 g formaggio cremoso

150 g prosciutto cotto

pepe nero

sale

Preparazione:

Prendete un padellino antiaderente del diametro di 10-12 centimetri e mettetelo a scaldare a fiamma moderata. Quando è caldo, sul fondo mettete una spolverata di parmigiano (o grana) per coprite tutta la base del padellino. Fate sciogliere il parmigiano ma non mescolatelo con un cucchiaio, deve rimanere compatto.

Quando il formaggio grattugiato comincia a rapprendersi e a diventare dorato, aiutandovi con una spatola staccatelo delicatamente dal fondo della padella. Quindi mettetelo su un bicchiere capovolto oppure su un pirottino in alluminio (di quelli usa e getta). Ripiegate i bordi del vostro cestino per dare la forma, con un gesto rapido perché non si deve raffreddare.

Una volta pronti, fare raffreddare i cestini sempre capovolti sul fondo dei bicchieri o dei pirottini.

A parte, in una ciotola mescolate il formaggio cremoso con il prosciutto cotto tagliato a dadini, salate e pepate. Con questa preparazione riempite i cestini di parmigiano e serviteli. Per dare un tocco originale, potete anche decorare con pezzetti di erba cipollina.