Coppia | 10 trucchi che moltiplicheranno il vostro piacere a letto

Moltiplicare il proprio piacere tra le lenzuola è possibile grazie a questi 10 consigli che migliorano affinità di coppia e prestazioni.

Veloce o lento, facile o piuttosto laborioso, l’orgasmo femminile è un godimento fragile. È più complesso di quello dell’uomo, quindi per raggiungerlo il partner deve riuscire a soddisfare diversi parametri.

Chi ha più difficoltà a lasciare le lenzuola con una certa soddisfazione è lei, per cui cari Signori, per poterle dare un godimento che ricorderà per molto tempo, prendetevi il tempo per conoscerla e scopri tutti i consigli che gli esperti hanno condiviso per rapporti straordinari!

Ecco 10 consigli che garantiscono alla coppia di lasciare le lenzuola soddisfatti

1. Invia un messaggio sottile

I ricercatori affermano che l’intimità emotiva gioca un ruolo importante nell’esperienza sessuale di una donna, il che significa che i preliminari devono contenere, oltre alle carezze e ai baci, la preparazione emotiva attraverso parole dolci. In effetti, per rafforzare la vostra connessione e connettività, che deve essere stimolata, gli esperti suggeriscono di iniziare inviando un messaggio a colazione, ad esempio: “Buongiorno amore mio, non smetto mai pensare a te, non so se ce la farò ad aspettare stanotte. “

I messaggi sono ottimi anche per stuzzicare la fantasia di lui e risveglaire il suo appetito. Prendi esempio da questi 18 modi per dire “ti amo”; attraverso le frasi più intense.

2. Rilassamento

Affinché una donna sia davvero eccitata, le parti del suo cervello associate a stress esterno e ansia devono essere disattivate. Quindi, portarla in un ambiente rilassante e invogliarla lentamente è un valido aiuto. La maggior parte delle donne ha bisogno di 15-20 minuti di eccitazione sessuale per raggiungere l’orgasmo con il proprio partner. Prova anche il massaggio corpo a corpo, un esperienza sensoriale unica

3. I baci

Ora che sai che il corpo di una donna può richiedere molto più tempo di quello di un uomo per eccitarsi, capirai che il piacere femminile viene raggiunto solo nel caso si riesce a mantenere questa sua eccitazione. Uno dei modi più semplici per farlo, secondo il sessuologo clinico Dr. Patti Britton, è un ritorno al bacio come parte integrante dell’atto sessuale, non solo come preliminare. Sembra banale, ma il bacio è importante per la donna perché invia importanti stimoli attraverso il suo corpo che nessun altro gesto manda. Per capire a pieno l’importanza di un bacio leggi anche >> Ecco perchè ci baciamo tenendo gli occhi chiusi.

4. Complimenti

Quando sei in azione, probabilmente non pensi alle parole di incoraggiamento da dire al partner, ma dovresti. La mente di una donna potrebbe andare altrove. Potrebbe chiedersi se hai notato le sue smagliature sulla sua pancia o i chili che ha preso, se ti piace questo oppure quello… Molti studi hanno dimostrato che problemi di immagine corporea anche minori possono inibire la capacità di godere e raggiungere il piacere. Non esitare a dirle quanto è bello il suo corpo e cosa ti piace di più. Scopri quali sono le parole hot più ricercate dalle donne

L’uomo anche trae beneficio dalle parole durante il rapporto, scopri cosa ama sentirsi dire e come quindi sussuragliele o urla.

5. Pazienza

Molti uomini considerano il sesso orale come un atto preliminare, ma per la donna la stimolazione clitoridea diretta potrebbe essere percepita come un atto prematuro e può inibire il suo desiderio di fare l’amore. Passa almeno cinque minuti a baciare, accarezzare e prenderti cura del resto del corpo della tua partner prima di passare al cunnilingus. Potrebbe essere interessante che tu ti dedichi a queste carezze mentre lei si prende cura del tuo preliminare preferito. Scopri i nostri consigli per i preliminari divertenti e fuori dagli schemi

6. Lubrificare



La lubrificazione è fondamentale ai fini di un rapporto soddisfacente. Grazie ad essa l’incontro tra i due corpi è piacevole e sensazionale. Se la tua partner ha problemi ad eccitarsi o soffre di secchezza vaginale non esitare ad avvalerti di un buon lubrificante per evitare che il rapporto sia doloroso, rovinare tutto e impedirti di goderti questo momento di piacere. Soffri di secchezza vaginale? scopri cause, sintomi e rimedi natuali

7. Multitasking

Quando il dottor Barry Komisaruk, neuroscienziato comportamentale alla Rutgers University e autore di The Science of Orgasm, ha mappato il cervello delle donne in uno studio, ha scoperto che la stimolazione del clitoride, della vagina, della cervice e i capezzoli attivano parti del cervello leggermente diverse. Usando il tuo membro e le due mani per eccitare più punti cruciali allo stesso tempo, aumenterà il centro del piacere nella sua testa e si illuminerà come un fuoco d’artificio e il piacere è garantito. Prendi nota sulle zone erogene femminili nascoste: quali sono e come stimolarle

8. Ruota la lingua

Secondo il sessuologo Dr. Patti Britton, esiste un metodo indiscutibile per disibire una donna con difficoltà di eccitazione. Egli consiglia vivamente di ruotare la lingua in modo che attraversi l’intero clitoride, questo metodo sembra garantire una migliore eccitazione.

9. Esplora

Abbandona di tanto in tanto la tradizionale posizione missionaria e osa esplorare altre posizioni. Parlane con il tuo partner, provate esperimentate finchè non troverete la posizione o le posizioni che vi stimoleranno di più e aiutano il partner a raggiungere il suo piacere sessuale. Quanto ne sai di Kamasutra e dell’arte amatoria? Scoprilo ora.

10. Coinvolgimento

Per molte donne, raggiungere il piacere richiede un senso di concentrazione interiore, quindi non sentirai necessariamente gemiti o pianti. I suoi occhi si chiuderanno, sentirai la tensione muscolare in tutto il corpo e, se ti impegni con la stimolazione manuale o orale, potresti sentire un completo serraggio del pavimento pelvico. A questo punto, è quasi arrivato, e il modo migliore per spingerlo oltre il traguardo è esercitare pressione sul clitoride. Lasciala fare il lavoro fino a quando non ci arriva, quindi preparati per il secondo round, le donne possono avere più orgasmi uno di seguito all’altro!Per essere più precisi secondo gli esperti le donne possono avere 12 diversi orgasmi: ecco quali sono e come averli!

