Lavare la frutta e la verdura con rimedi naturali | Segui i consigli

Lavare sotto acqua corrente la frutta e la verdura per rimuovere i residui dei pesticidi, non basta. Scopriamo dei rimedi naturali da poter fare a casa.

Lavare la frutta e la verdura IstockPhotos

Dopo aver acquistato la frutta e verdura è fondamentale lavarla in modo corretto per rimuovere i residui di pesticidi, a meno che non avete scelto la frutta e verdura biologica che vengono coltivate senza l’utilizzo di pesticidi e diserbanti.

I pesticidi e i residui chimici sono sostanze chimiche potenzialmente dannose per il nostro organismo, quindi bisogna porre molta attenzione.

Per farlo, non è necessario utilizzare i detergenti chimici che si trovano in commercio, sarebbe un controsenso, anche se alcuni prodotti maggiormente commercializzati garantiscono sicurezza.

Se si vuole essere sicuri di mangiare la frutta e la verdura, priva di residui chimici potenzialmente tossici, si possono utilizzare dei rimedi semplici e veloci per eliminare le sostanze con il limone, il bicarbonato, aceto e sale.

Rimedi naturali per lavare la frutta e la verdura

Lavare con bicarbonato IstockPhotos

Avere la sicurezza di mangiare frutta e verdura priva di residui e pesticidi è davvero importante per la nostra salute, ma non sempre è fondamentale ricorrere ai detergenti chimici, che si trovano in commercio. In alternativa ci sono delle soluzioni naturali per lavare accuratamente la frutta e la verdura ecco in che modo:

bicarbonato

sale

aceto

limone

1- Bicarbonato

Il bicarbonato è uno dei rimedi più utilizzati per disinfettare frutta e verdura, ecco in che modo fare:

preparate una bacinella con acqua

immergete la frutta in acqua per eliminare lo sporco

sciogliete un cucchiaino di bicarbonato in due tazze d’acqua

lasciate gli alimenti in immersione per almeno 15 minuti

strofinate bene la frutta: in questo modo eliminate i batteri, potete anche utilizzare una spazzolina nel caso in cui lo sporco è molto sporco ostinato;

sciacquate benissimo sotto acqua corrente, prima di consumare.

2- Bicarbonato e limone

Il bicarbonato si può utilizzare insieme al limone, ecco in che modo:

diluite in 250 ml di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e 1 cucchiaio di succo di limone;

mescolate tutti gli ingredienti: fino a quando tutto il bicarbonato non si sarà completamente sciolto;

versate la soluzione che avete ottenuto e mettetela in uno spruzzino: vaporizzate sulla frutta o sulla verdura, che deve essere già lavata con acqua corrente.

lasciate riposare la soluzione per circa 10 minuti

risciacquate per una trentina di secondi sotto acqua corrente fredda prima di consumarla;

In alternativa allo spruzzino, si può immergere la frutta e la verdura in una ciotola d’acqua, aggiungete un cucchiaio di succo di limone e due di bicarbonato. Lasciate in ammollo per circa 10 minuti, poi sciacquate bene e gustate.

3- Aceto di vino bianco

L’aceto di vino bianco è conosciuto per la sua azione igienizzante, è molto efficace nella rimozione dei pesticidi dalla frutta,. L’unico svantaggio di questo metodo è l’odore dell’aceto, in quanto potrebbe rimare sulla frutta e verdura, in quanto dopo averla gustata ha un retrogusto spiacevole. Ecco come igienizzare la frutta e la verdura con aceto:

in una ciotola mettete la stessa quantità di acqua e di aceto;

immergete la frutta e la verdura e lasciatela in ammollo per circa 30 minuti;

sciacquate la frutta sotto acqua corrente per almeno 30 secondi: utilizzate lo spazzolino per ripulire lo sporco più ostinato.

poi la frutta e verdura è pronta per essere consumata.

4- Aceto di mele e sale

Il sale e l’aceto di mele è un connubio perfetto per eliminare anche le spore della muffa presenti sui vegetali, il sale è utile per preservare la freschezza e il gusto. Ecco come fare:

riempite il lavello con l’acqua e aggiungete un pò di sale;

e aggiungete un pò di sale; mescolate, dovete fare in modo che il sale si scioglie del tutto;

aggiungete 1/4 di tazza di aceto di mele;

immergeteci all’interno del lavello, la frutta o la verdura;

continuate a mescolare per qualche minuto;

sciacquate la frutta o la verdura con acqua corrente fredda, in modo da eliminare ogni residuo di sporco.

Consigli per la conservazione di frutta e verdura

Conservare in frigo frutta e verdura IstockPhotos

Lavare in modo accurato la frutta e la verdura, con i metodi, sopra proposti, è preferibile, ma non basta, bisogna seguire una serie di consigli per la conservazione dei vostri vegetali. Ecco i consigli da seguire:

Acquistare la frutta e la verdura : quando vi recate al negozio o al supermercato dovete è importante conoscere la provenienza degli alimenti, per avere un prodotto di maggiore qualità.

: quando vi recate al negozio o al supermercato dovete è importante conoscere la provenienza degli alimenti, per avere un prodotto di maggiore qualità. Non utilizzate prodotti chimici per pulire frutta e verdura: seguite i rimedi naturali sopra elencati.

seguite i rimedi naturali sopra elencati. Lavate le mani prima di dedicarvi alla pulizia e alla preparazione: non solo lavatele anche dopo.

non solo lavatele anche dopo. Conservare la frutta e la verdura in frigo .

. Mantenete sempre puliti i ripiani del frigo e quelli della cucina, oltre a pentole, posate e taglieri .

. Non lasciate frutta e verdura nelle buste in plastica: disponeteli nei sacchetti di carta, che rispetto alla plastica favoriscono il giusto riciclo d’aria.

disponeteli nei sacchetti di carta, che rispetto alla plastica favoriscono il giusto riciclo d’aria. Mettere in frigo le verdure fresche e la frutta e lontano dalle carni crude: in questo modo si evitano le contaminazioni.

in questo modo si evitano le contaminazioni. Lavate tutti i prodotti pre-confezionati: anche se sull’etichetta riporta la dicitura “pre-lavati”.

anche se sull’etichetta riporta la dicitura “pre-lavati”. Frutta sbucciata o tagliata: i prodotti ortofrutticoli devono essere riposti nel frigorifero entro 2 ore, soprattutto in estate, poi dopo averli lavati, non devono essere refrigerati, in modo da evitare lo sviluppo dei batteri patogeni.

Lavare frutta e verdure con aceto di mele IstockPhotos