Alioscia Grossi | chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alioscia Grossi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alioscia Grossi è un ballerino di 17 anni. Lui è nato il 24 aprile 2001 a Pietrasanta, in provincia di Lucca, sotto il segno del Toro. Fin sa piccolo si appassiona alla danza, passione che viene fin da subito accetta dai suoi genitori in particolare da sua madre, Natascia Bertuccelli, che lo ha seguito anche nel management della sua istruzione. Sappiamo che ha una sorellina alla quale è molto legato ma non sappiamo come si chiami.

Alioscia ha frequentato Liceo Linguistico G. Chini di Lido di Camaiore ottenendo il diploma, successivamente prosegue gli studi ma non all’Università infatti decide di andare a New York e dedicarsi anima e corpo alla danza. Oggi frequenta la Keos Dance Project di Viareggio (scuola di danza).

Nome: Alioscia Grossi

Età: 17 anni

Data di nascita: 24 aprile 2001

Luogo di nascita: Pietrasanta (Lucca)

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: Diploma

Professione: Ballerino Contemporaneo

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Alioscia Grossi: Instagram e vita privata

Alioscia Grossi è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 14,6mila followers e 335 post. Ama condividere principalmente selfie, foto insieme ad amici e parenti ma anche scatti e video che riguardano la sua passione per la danza. Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo account Instagram ufficiale è questo qui.

Il ragazzo è molto attivo anche su Facebook dove conta 1,8mila followers ed è solito condividere video o foto che riguardano la sua carriera da ballerino. Se volete seguirlo potete trovare qui il suo profilo.

Mentre su Twitter non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo tweet risale a due anni fa, per la precisione a luglio 2017. Di conseguenza i profili che trovate sul web sono sicuramente Fanpage. Possiede anche un account su TikTok in cui pubblica mini video delle sue prodezze nella danza Continua

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto al riguardo. Sbirciando un po’ sui suoi profili social non è stato possibile recuperare nessuna informazione su sue relazioni passate o odierne. Per tanto possiamo dedurre o che sia single oppure che ci tenga molto alla sua privacy tanto da non far trapelare informazioni del genere.

Alioscia Grossi: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Alioscia Grossi sappiamo che nella vita fa il ballerino e che è divenuto noto sul web per la sua partecipazione ad Amici 19, tuttavia non è la prima che il suo volto appare sul piccolo schermo. Infatti, anni fa, il ballerino ha preso parte a Chi ha incastrato Peter Pan dove si è fatto apprezzare per la sua grande simpatia e per il suo accento toscano.

Nel 2017 prova ad entrare nella scuola di Amici ma senza ottenere successo: non era riuscito a vivere la sfida necessaria per entrare nella scuola a insindacabile giudizio di Kledi. Due anni dopo ci riprova e viene apprezzato per la sua tecnica e bravura, in particolare viene visto di buon occhio dall’insegnante Veronica Peparini. Adesso Alioscia deve farsi valere per poter ottenere l’accesso al Serale di Amici.