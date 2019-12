Valentina Dallari chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Valentina Dallari è un incluencer e dj italiana di 25 anni. Lei è nata il 19 dicembre 1993 a Bologna, sotto il segno del Sagittario, è alta 171 centimetri e pesa circa 56 kg. Fin da piccola si appassiona molto allo sport infatti ha praticato pallavolo a livello agonistico tuttavia a causa di terribile infortunio ha dovuto accantonare la sua carriera sportiva.

Di è sempre definita come una persona impulsiva, testarda e un po’ maschiaccio. Ama stare in mezzo alla gente ma non ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia, in particolare con i suoi genitori che scemo lei la considerano la pecora nera.

Tra le sue grandi passioni ci sono la moda ed i tatuaggi. Di quest’ultimi ne innumerevoli sparsi su tutto il corpo, tra i più evidenti vi è senza dubbio la scritta posta al centro del collo. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nome: Valentina Dallari

Età: 25 anni

Data di nascita: 19 dicembre 1993

Luogo di nascita: Bologna

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Dj

Altezza: 171 cm

Peso: 56 kg

Valentina Dallari: Instagram

Valentina Dallari è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 1,2milioni di persone e con conta oltre 600mila post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme al suo fidanzato ed i suoi amici, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

Su Twitter non è particolare attiva infatti il suo ultimo tweet risale a maggio del 2019. Qui condivide per lo più foto che riguardano la sua vita quotidiana, poter seguirla qui. Mentre su Facebook sembra non abbia nessun profilo attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create per lei.

Valentina Dallari: vita privata

Valentina Dallari ha partecipato a Uomini e Donne, nel corso del programma ha avuto l’occasione di conoscere meglio Andrea Melchiorre. Tuttavia la loro relazione è durata davvero poco. La loro relazione è stata molto travaglia infatti nel suo libro racconta delle innumerevoli bugie che le ha raccontato ai tempi.

Infatti l’ex corteggiatore per far colpo ha provato di tutto, fino ad arrivare a mentirgli: “Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato per spaccio. Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy.” Successivamente però Valentina scoprì che questo arresto non era mai avvenuto.

Dopo lui ritrova l’amore con Alessandro, il suo manager e uno degli ideatori di un’agenzia di booking e management di artisti. Per lui aveva lasciato la sua città per trasferirsi a Rimini, però la loro storia non va a finire bene e due finiscono per lasciarsi. Dall’ottobre del 2019 ha una relazione con Junior Cally.

Valentina Dallari: anoressia e infortunio

Valentina Dallari ha dovuto affrontare molte intemperie nel corso della sua vita. Prima fra tutte l’infortunio che gli è costato la sua carriera sportiva nel mondo della pallavolo. Infatti nel corso di un’allenamento ha messo male il piede ed è caduta, questo gli ha causato la rottura di due parti essenziali del ginocchio, menisco e legamento crociato anteriore. A questo è seguito un’intero anno di riabilitazione.

In seguito, dopo la partecipazione a U&D, l’incluencer svela di soffrire di disturbi alimentari: “Sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po’ di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi.”

Ma con il tempo riesce ad uscirne ed ha superare tutto ma la paura che si possa ripresentare non svanisce: “La paura di ricaderci c’è sempre, ma ora so che ho gli strumenti per riconoscere la malattia. Sto ancora lottando, qualcosa è rimasto e sto lavorando per toglierlo completamente. Non vedo l’ora di poter tornare a casa, e riprendere il mio tour da dj. Mi manca veramente tanto.”

Valentina Dallari: carriera

Valentina Dallari ha fatto molti lavori nella sua vita, infatti ha lavorato come commessa, indossatrice e pr presso una discoteca. Nel 2015 partecipa a Uomini e Donne nelle vesti di tronista dove conosce e scelgie Andrea Melchiorre, ma la loro relazione finisci di li a poco.

Questa per lei è stata un’esperienza davvero importante come dichiara ai microfoni di CheDonna.it: “E’ stata un’esperienza così forte che definirei quasi sconvolgente. Sia in bene che in male. E’ stato uno tsunami di emozioni così potenti che mi hanno resa una persona completamente diversa, un reset al quale non ero pronta. Ancora oggi non riesco ad accettare davvero di averlo fatto, forse perché era molto diverso del tipo di ragazza che ero e che sono, ma sono comunque contenta di averlo fatto.”

In seguito si dedica alla musica ed intraprende la carriera di Dj, una scelta che le ha salvato la vita: “Credo che la musica mi faccia provare sensazioni così profonde, che vanno oltre a quello che possiamo vedere e toccare. E’ la mia magia, non riesco neanche a pensare a una vita senza di lei, probabilmente sarei morta.”

Nel 2019, dopo essersi ripresa dall’anoressia, pubblica il primo libro autobiografico dal titolo Non mi sono mai piaciuta. Durante un’intervista rilasciata a Chedonna, che trovate qui, ha parlato molto dela sua opera e delle emozioni che ha provato scrivendola: “È stato difficile ma anche molto terapeutico e liberatorio. Sono orgogliosa di come sia uscito. C’è tanto dolore, come dice mamma, leggerlo è stato come ricevere un pugno, in ogni parola che scrivevi”.