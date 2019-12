Uomini e Donne | Andrea Dal Corso piange | Uccisa la mamma di un amico

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso, piange disperato sui social: “violentata e uccisa la mamma di un mio amico”.

Andrea Dal Corso piange disperato su Instagram. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, fidanzato con Teresa Langella, si è lasciato andare ad un lungo e doloroso sfogo dopo aver saputo della morte della madre di un suo caro amico, violentata e uccisa all’interno del suo bed and breakfast a Capo Verde.

Uomini e Donne, il dolore di Andrea Dal Corso per la morte di Marilena Corrò: “viene uccisa la persona più importante che hai nella vita e non puoi portarla neanche a casa”

Andrea Dal Corso non nasconde il proprio dolore per la morte di Marilena Corrò, mamma di un suo caro amico, violentata e uccisa a Capo Verde mentre era nel suo B&B.

“Ho appena saputo che la mamma di un mio amico di Treviso, Marilena, è stata praticamente violentata e uccisa mentre era nel suo B&B” – spiega Andrea che non riesce a trattenere le lacrime. “Sto così perchè mi metto nei suoi panni: un ragazzo di 21 anni con un fratellino di 17…“, aggiunge continuando a piangere.

“Il problema è che non riesce a riportare sua madre in Italia perchè ci vogliono 20mila euro. Nessuno fa niente e per me è una cosa assurda”, afferma Andrea che poi condivide un link per una raccolta fondi per riportare Marilena in Italia.

Andrea, dunque, dopo aver condiviso la sua gioia per l’inizio della convivenza con Teresa Langella, ha scelto di condividere con i suoi followers anche un momento doloroso come quello che sta vivendo per la morte inspiegabile della mamma di un amico.

“Viene uccisa la persona più importante che hai nella vita e non puoi portarla neanche a casa”, con amarezza Andrea.