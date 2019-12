In questo articolo, scopri 9 alimenti che puliscono le arterie, proteggono il tuo cuore e ti aiutano a prevenire gli attacchi di cuore

Il corpo umano è una macchina perfetta che consente ai nostri organi di funzionare nel modo più ottimale possibile. Attraverso le arterie, il sangue ricco di ossigeno scorre dal cuore agli organi e ai tessuti del corpo. Tuttavia, quando le arterie non funzionano correttamente, possono insorgere molte complicazioni. Il muscolo principale interessato è il cuore, che aumenta il rischio di infarto.

Il cuore, questo muscolo essenziale per la vita, ha bisogno di molta energia per funzionare. Di conseguenza, richiede un costante apporto di ossigeno, fornito dalle arterie coronarie. Sfortunatamente, molti fattori come uno stile di vita sedentario, il fumo, il consumo eccessivo di grassi o zuccheri possono indebolire le arterie e se queste si intasano e non riescono a dare fornimento al cuore, può verificarsi un infarto del miocardio.

Secondo il professor Nicolas Danchin, responsabile dell’unità per le malattie coronariche dell’ospedale Georges Pompidou di Parigi “ciò che migliora maggiormente la prognosi è il cambiamento dello stile di vita”. Uno stile di vita sano parte da un’ alimentazione ricca di vitamine e minerali accompagnata da attività fisica regolare, giuste ore di sonno e pratica di attività destressanti come la meditazione.

9 alimenti ottimi per la salute di arterie e cuore

Alcuni alimenti sono noti per ripulire le arterie e prevenire gli attacchi di cuore. Ecco quali sono e perchè sono importanti:

1.Il salmone

Il salmone è un’ottima fonte di proteine ​​e Omega 3. Ricco di acidi grassi essenziali, questo pesce contiene anche minerali come selenio e fosforo e molte vitamine (B1, B5 e D). Secondo uno studio del Columbia University Medical Center, gli acidi grassi inibiscono l’ingresso del colesterolo cattivo (LDL) nelle arterie. Pertanto, combattono l’ostruzione arteriosa e prevengono le malattie cardiache.

2. Il caffè

Secondo una ricerca scientifica condotta dalla rivista medica Heart, il caffè farebbe bene al cuore. In effetti, un moderato consumo di caffè ha mostrato una riduzione dei cristalli di calcio nelle arterie coronarie. Il calcio è noto per attaccare le arterie e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Di conseguenza, si raccomanda il consumo di caffè per preservare la salute del cuore.

3. Le noci

Le noci sono ricche di acido linolenico, un acido grasso omega 3 che fa molto bene al cuore. Questi alimenti hanno un effetto benefico sul corpo e abbassano il livello di colesterolo nel sangue, un fattore che può innescare malattie cardiache. Pertanto, i ricercatori riferiscono che il consumo di frutta a guscio riduce il rischio di malattie cardiovascolari.

4.cachi

Il cachi è ricco di fibre alimentari e acqua, contribuisce a idratare il corpo umano. Contiene anche vitamina C e molti antiossidanti tra cui il beta-carotene, che protegge il corpo dai radicali liberi. Secondo uno studio, gli alimenti ricchi di beta-carotene proteggono il cuore e riducono il rischio di infarto.

5. La curcuma

La curcuma è una spezia nota per le sue proprietà medicinali. Considerato un antinfiammatorio naturale, la curcuma è ricca di antiossidanti. Inoltre, è stato dimostrato che il consumo di questa spezia riduce il colesterolo, dandogli un ruolo preventivo contro le malattie cardiache.

6. Il tè verde

Secondo Martin Juneau, professore di cardiologia al Montreal Heart Institute, le foglie di tè contengono catechine, composti fenolici che proteggono il corpo. Ad esempio, il tè verde riduce il colesterolo LDL e i trigliceridi. Per questo motivo, l’ingestione di tè verde può prevenire efficacemente le malattie cardiache.

7. L’anguria

Ricca di acqua, vitamina C e licopene, l’anguria è un frutto molto rinfrescante, ma non solo! In effetti, gli scienziati affermano che il consumo di questo frutto riduce la pressione sanguigna. Tuttavia, l’ipertensione è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

8. Il melograno

Il melograno contiene una notevole quantità di fibre alimentari e antiossidanti. Contiene anche vitamine C, B6 e B5 e rame. Secondo uno studio scientifico, il consumo di melograno protegge le arterie e combatte le malattie cardiovascolari.

9. Olio d’oliva

L’olio d’oliva offre molti benefici per il corpo. Contiene grassi monoinsaturi, combatte il colesterolo cattivo promuovendo il colesterolo buono. Pertanto, il consumo di olio d’oliva protegge le arterie e riduce il rischio di malattie cardiache.

Avvertenze:

– Non consumare curcuma se state assumendo farmaci anticoagulanti, antiacidi o per il diabete.

– Il tè verde dovrebbe essere evitato in caso di problemi al fegato.

