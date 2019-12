DevilA | Chi è ? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

DevilA chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Angelo Autorino, in arte DevilA, è un cantante di 21 anni, è nato nel 1998 a San Giuseppe Vesuviano (in provincia di Napoli). Fin da piccola si appassiona alla musica e con il tempo riesce a creare un genere musicale molto particolare che riesce a mischiare il rap classico degli anni ’90 con suoni più moderni.

Ha un ottimo rapporto con i social network, come lui stesso ha dichiarato: “Uso molto i social per farmi conoscere.. Il rapporto con i Fan é dannatamente stupendo, poter interagire con gente che mi segue da tutta Italia è fantastico!”. Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto al riguardo, il ragazzo ci tiene molto alla privacy e non vuole far trapelare più del necessario.

Nome: Angelo Autorino

Nome d’arte: DevilA

Età: 21 anni

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: San Giuseppe Vesuviano (Napoli)

Segno zodiacale:

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante

Altezza: 180 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

DevilA: Instagram e vita privata

DevilA è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 15,1mila followers e solo 5 post, si tratta di un profilo recentissimo creato verso la fine di ottobre 2019. Ama condividere principalmente selfie ma anche foto e video che riguardano la sua passione per la musica. Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo account Instagram ufficiale è questo qui.

Il ragazzo è molto attivo anche su Facebook dove conta 2mila followers ed è solito condividere video o foto che riguardano la sua carriera nell’ambito musicale. Se volete vedere il suo profilo lo potete trovare qui. Mentre su Twitter non sembra avere nessun profilo attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono sicuramente Fanpage.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non ci sono molte notizie al riguardo. Anche curiosando sui suoi profili social non è stato possibile recupera nessuna informazione sulle sue relazioni. Quindi potremmo presumere che il 21enne sia single oppure che ci tenga molto alla sua privacy.

DevilA: carriera

Per quanto riguardo la sua carriera sappiamo che DevilA era stato ammesso alle semifinali di Sanremo Giovani con il brano “Disordine” tuttavia, in seguito al suo ingresso nella scuola di amici, è stato eliminato automaticamente. Una decisione che ha fatto storcere il naso a tantissimi sul web.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha dimostrato fin da subito di avere un grandissimo talento sia come cantante che come autore dei suoi testi. Le sue canzoni trattano temi molto importanti e delicati come il bullismo, la droga e la violenza sulle donne.

A tal proposito, DevilA ha dichiarato che i suoi testi sono originali: “Nei mei testi non esistono ritornelli orecchiabili e testi banali.. Ogni mio testo racconta qualcosa di profondo e che lascia il segno. Ho scritto pezzi contro la Violenza Sulle Donne, contro la Droga, contro il terrorismo e l ultimo che ho pubblicato racconta del disastroso terremoto che ha coinvolto Amatrice..” .