Pranzo di Natale 2019 | I pandori farciti più golosi -VIDEO

Il pandoro farcito è ormai una tradizione natalizia alla quale difficilmente si rinuncia. Un dolce goloso, reso ancor più ghiotto dalle diverse farciture e unico nelle decorazioni.

Uno dei dolci tipici del Natale è il Pandoro, nato dalla tradizione gatronomica veronese è amato in tutta Italia e viene reso ancor più gustoso quando viene farcito. La farcitura del Pandoro infatti è diventata una tradizione essa stessa che si arricchisce di tante ricette dalle più semplici alle più elaborate.

Abbiamo selezionato per voi le ricette del pandoro farcito più golose, quelle che potrete servire durante le festività natalzie ed in particolare al pranzo di Natale. Ricette semplici da realizzare e di grande effetto che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Pranzo di Natale 2019 | Pandori farciti alla crema pasticcera

Il Pandoro farcito con la crema pasticcera sono un must della tradizione natalizia. Abbiamo scelto per voi quelli più golosi e belli da servire in tavola. Delle ricette gustose e che piaceranno senza dubbio anche ai palati più delicati ed esigenti. Scopri i dolci che non possono mancare al pranzo di Natale.

Non perdere le ricette del Pandoro farcito con la crema al mascarpone, clicca sulla pagina successiva!