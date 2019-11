Natale è alle porte e anche le nostre labbra si vestono a festa con il burro cacao colorato ispirato alle famose ‘candy cane’ i bastoncini di zucchero natalizi. Ecco come prepararlo in casa.

Un burro di cacao ‘Candy Cane’, un’idea dolcissima per vestire le nostre labbra durante le feste natalizie e perché no, anche per fare dei regalini alle nostre amiche che proteggeranno le loro labbra colorandole e gustando tanta dolcezza.

Il burro di cacao, sarà piacevolmente colorato a righe bianche e rosse, proprio come le tradizionali ‘Candy Cane’. La texture corposa e fortemente idratante renderà le labbra morbide, vellutate e anche colorate. Scopriamo insieme come prepararlo in casa.

Come preparare in casa, il burro di cacao ‘Candy Cane’, il video tutorial

Per preparare il burro di cacao ‘Candy Cane’, avrete bisogno di:

1 grammo di burro di cacao

1 grammo di burro di mango

1 grammo di olio di ricino

0,2 grammi di tocoferolo

0,4 grammi di cera d’api

5 gtt. di aroma

colore quanto basta

Preparare il burro di cacao ‘Candy Cane’ sarà semplice e veloce, il colore ed il gusto di dolce alla vaniglia, regaleranno subito un’aria di festa e sarà un regalo perfetto da donare alle amiche.

Per preparare il burro di cacao, si dovranno miscelare tutti gli ingredienti in due baker e farli sciogliere a bagno maria, o qualche secondo al microonde. In una delle due miscele andrà aggiunto del colore rosso e l’aroma di fragole, e in quello neutro, l’aroma di vaniglia. Il segreto per creare le righe colorate, si dovranno versare all’interno di uno stick per labbra vuoto e trasparente le due miscele, facendo solidificare in freezer i vari strati prima di colarne di nuovi. Il risultato finale sarà davvero bellissimo e l’aroma fragola e vaniglia lo renderà dolcissimo e gradevole.

Gli aromi, potranno essere personalizzati, scegliendo però dei gusti dolci che potranno anche essere quelli alimentari che si usano per le torte. La colorazione potrà essere eseguita con un ossido in polvere o anche sminuzzando un ombretto o un’altro prodotto di makeup in polvere che sia rosso. Sarà davvero semplice e divertente creare tanti burri di cacao da regalare alle amiche!