Mousse al caffè e pandoro, un’idea sfiziosa e alternativa ai classici dolci che mangiamo sotto le feste e che è molto semplice da preparare.

Se per Natale vogliamo cucinare un dolce (un ottimo dolce), ma abbiamo poco tempo perché abbiamo dovuto già preparare antipasti primi e secondi (menu di Natale) , la soluzione c’è. Ecco la mousse al caffè e pandoro, una vera bontà.

Un dolce ottimo e veloce da preparare che riusciremo a realizzare in soli 10 minuti e che conquisterà tutti i nostri ospiti. Un dolce che avrà come protagonista una crema di caffè con lo yogurt greco ma anche il pandoro.

Per rendere il nostro dolce ancora più sfizioso, alla fine possiamo aggiungere gocce di cioccolato: questo darà al nostro dessert una nota di croccantezza. Alternativa sicuramente golosa e sfiziosa è aggiungere della Nutella. Per gli intolleranti alle uova possiamo sostituire il Pandoro con biscotti senza uova.

Se volete un’idea originale per concludere il pasto di Natale o quelli successivi, questa mousse al caffè e pandoro è davvero ideale.

Ingredienti:

500 g yogurt greco

500 ml panna da montare vegetale

1 pandoro

160 g zucchero a velo

90 ml di caffè leggermente zuccherato

cacao amaro

Preparazione:

Prendete una ciotola e mettete lo yogurt greco, metà dose di caffè e lo zucchero a velo. Mescolate il tutto con una frusta a mano in modo da amalgamare bene.

Quindi prendete la panna fredda da frigo e semi montatela in una ciotola differente. Una volta pronta, aggiungete la crema con base al caffè preparata in precedenza. Mescolate tutto andando dal basso verso l’alto con movimenti delicati per non fare smontare la panna. Aggiungete quindi l’ultima dose di caffè e mescolate sempre con movimenti dall’alto al basso

A questo punto bagnate il pandoro con il caffè aiutandovi con un pennello. Mettete un po’ di mousse al caffè sul fondo di un bicchiere, unite un pezzetto di pandoro e continuante così con gli strati. Aggiungete il cacao amaro sopra e decorate a piacimento. Il dolce va conservato in frigo fino a 10 minuti prima di servirlo.