Dayane Mello chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Dayane Mello è una modela di 30 anni. Lei è nata il 27 febbraio 1989 a Joinville, in Brasile, sotto il segno dei Pesci, è alta 177 centimetri e pesa circa 62 kg. Lei ha affrontato un’infanzia molto difficile infatti sua madre non la voleva ed era in procinto di abortire quando ha scoperto di essere incinta mentre suo padre non c’era quasi mai visto che era arruolato nell’esercito.

È cresciuta senza amore e senza cibo, costretta a prendersi cura dei fratelli e fratellastri nati da relazioni della mamma. Infatti, quest’ultima, andava dai suoi figli una volta a settimana per per portare del cibo e per li abbandonava di nuovo. Nel 2006 decide di trasferirsi in Cile e qui avrà da modella.

Nome: Dayane Mello

Età: 30 anni

Data di nascita: 27 febbraio 1989

Luogo di nascita: Joinville (Brasile)

Segno zodiacale: Pesci

Titolo di studio:

Professione: Modella

Altezza: 177 cm

Peso: 62 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Dayane Mello: Instagram

Dayane Mello è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 22mila persone e con conta solo 197 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto insieme ad amici e colleghi di lavoro, shooting fotografici accattivanti. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

Su Facebook ha un profilo personale ed è seguito da 25mila persone, è solita condividere foto e video che riguardo la sua vita privata e lavorativa. Se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui. Mentre su Twitter non è molto attiva, il suo profilo è seguito da 1,2mila followers tuttavia il suo ultimo post risale a febbraio 2017.

Dayane Mello: vita privata

Per quanto riguarda la vita priva di Dayane Mello sappiamo che ha avuto una relazione con l’ex gieffino Stefano Sala. Nel 2014 i due diventano genitori della piccola Sofia ma poco dopo la loro relazione termina. In seguito alla separazione i due decidono consensualmente che la figlia rimanesse a vivere con il suo ex compagno e i genitori di lui per garantirgli una maggiore stabilità.

Alle pagine di Nuovo Tv, Dayane ha ribadito di non aver abbandonato la figlia ma di aver preso una scelta per il suo bene: “Quando io e Stefano ci siamo separati, la bambina è venuta a vivere a Milano insieme a me. Io, però, sono spesso via per lavoro e dovevo lasciarla sempre a una baby sitter. Questo, unito al fatto che la bambina chiedeva in continuazione dei suoi nonni, ci ha fatto decidere che, per il suo bene, era meglio crescesse con i genitori di Stefano, che vivono al lago. Io mi sono adeguata al suo volere e sono felice di averlo fatto. Così Sofia cresce in famiglia e non con la tata. Solo io e Stefano sappiamo i sacrifici e le difficoltà che affrontiamo per non farle mancare nulla. Io non ho abbandonato mia figlia e non è vero che vado a trovarla poco.”

Successivamente nel 2017 si avvicina molto a Stefano Bettarini complice la partecipazione all’Isola dei famosi, ma la loro storia dura solo una manciata di settimane. Nello stesso anno si fidanza con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della famiglia produttrice di armi. Lui ha 8 anni in meno di lei e i due convivono a Desenzano del Garda.

Dayane Mello: carriera

Dayane Mello dopo essersi trasferita in Chile inizia a dedicarsi alla sua carriera di modella ed diventa protagonista di spot pubblicitari e copertine fino ad essere la modella più famosa del paese. Nel 2011 diventa testimonial di Breil e l’Oreal. In seguito si trasferisce in Italia dove entra a far parte dell’Elite Model Management.

Nel 2014 la vediamo in televisione nel programma Ballando con le Stelle, dove arriva sesta, e successivamente in Monte Bianco – Sfida Verticale. Due anni più tardi è al Festival di Venezia, ma il suo abito insieme a quello di Giulia Salemi crea molto scalpore e finisce su tutti giornali poichè troppo osé.

Ma per lei il grande successo arriva nel 2017 quando partecipa a L’Isola dei Famosi e nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione a Pechino Express in coppia con Ema Kovac.