Pranzo di Natale 2019 | Il menu di carne low cost -VIDEO

Un menu di carne completo e low cost per il pranzo di Natale che soddisferà il palato di tutta la famiglia e anche il portafogli. Tante ricette dall’antipasto al contorno, molto gustose ma anche economiche.

Il Natale è una festività importante e che come da tradizione riunisce le famiglie intorno alla tavola. Il pranzo di Natale è un momento molto sentito, in cui ogni donna cerca di dare il meglio di se stessa ai fornelli. Ma è proprio necessario spendere molti soldi per mettere a tavola un menu completo e gustoso? Assolutamente no, ed ecco le nostre tante proposte per un menu di carne completo dall’antipasto al contorno con portate low cost.

Pranzo di Natale 2019 | Gli antipasti per il menu di carne low cost

Il tanto atteso pranzo di Natale non può che iniziare con uno o più antipasti gustosi e che intrattengano il palato degli ospiti fino all’arrivo del primo piatto. Ecco per voi delle proposte di antipasto davvero gustose ed economiche.

Scopri i primi piatti per il menu di carne low cost, clicca alla pagina successiva!